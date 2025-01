Prezidentė atsikirto Trumpui: vadinkime JAV Meksikos Amerika

Claudia Sheinbaum per spaudos konferenciją parodė XVII a. pasaulio žemėlapį, kuriame yra pavadinimas Meksikos Amerika. Ji pabrėžė, kad Meksikos įlanka yra Jungtinių Tautų pripažintas pavadinimas, ir atšovė D. Trumpui: „Kodėl mums nepavadinus JAV Meksikos Amerika? Skamba gražiai, tiesa?“.

Vis dėlto C. Sheinbaum patikino, jog tikisi „gerų santykių“ su būsimuoju JAV prezidentu. Sausio 20 d. priesaiką duosiantis D. Trumpas antradienį sakė, kad Amerikos įlanka skamba gražiau nei Meksikos įlanka.

Iki Meksikos ir Amerikos karo XIX amžiuje dabartinės JAV valstijos, tokios kaip Kalifornija, Arizona ir Teksasas, priklausė Meksikai. Vandens telkinys prie pietinės JAV pakrantės ir rytinės Meksikos pakrantės nuo XVI a. vadinamas Meksikos įlanka.

Kairiųjų politikė ir klimato ekspertė C. Sheinbaum spalį tapo pirmąja Meksikos prezidente moterimi. Jos pirmtakas ir politinis mentorius Andrésas Manuelis Lópezas Obradoras buvo prezidentas per pirmąją D. Trumpo kadenciją 2017–2021 metais. Nepaisant D. Trumpo grasinimų įvesti baudžiamuosius muitus Meksikai bei dėl migracijos tvyrančios įtampos, C. Sheinbaum pirmtakas palaikė su juo gana gerus santykius.