Premjeras: Irake nukauta įtakinga IS figūra

Irako premjeras ketvirtadienį pranešė, kad kariuomenė nukovė vyrą, identifikuotą kaip įtakingiausią džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) figūrą šalyje, praėjus savaitei po IS atakos Bagdade, pareikalavusios per 30 gyvybių.