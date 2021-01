Prancūzijos Kalė uostą jau pasiekė pirmasis keltas, atvykęs iš ES palikusios JK

Operatorės „P&O Ferries“ valdomas keltas „The Pride of Kent“ Kalė prieplaukoje prisišvartavo 7 val. 15 min. Grinvičo laiku (9 val. 15 min. Lietuvos laiku), praėjus kelioms valandoms po Didžiosios Britanijos pasitraukimo iš muitų sąjungos ir bendrosios rinkos, pasibaigus pereinamajam laikotarpiui po „Brexito“.

Tai buvo pirmasis keltas, atplaukęs į Kalė iš Britanijos po Naujųjų metų sutiktuvių.

Pagal vadinamąsias išmaniųjų sienų taisykles, kurias Prancūzijos institucijos įgyvendino siekdamos sumažinti eiles, vežėjai iš anksto turi nusiųsti informaciją apie savo krovinius ir išvažiuoja su visu eismo srautu arba būna pakviečiami tolesniems patikrinimams.

Iš 36 sunkvežimių, išriedėjusių iš kelto „The Pride of Kent“, atvykusio iš Didžiosios Britanijos Doverio uosto, trims buvo liepta sustoti atlikti papildomus patikrinimus, pranešė AFP korespondentas.

Kalė uosto vadovas Jeanas-Marcas Puissesseau (Žanas Markas Piuseso) ketvirtadienį pareiškė, kad pareigūnai nesijaudina dėl naujos tvarkos, nes buvo atlikti reikalingi mokymai, o į infrastruktūrą investuota 13 mln. eurų.

Maždaug 70 proc. prekybos tarp Didžiosios Britanijos ir ES vyksta per Prancūzijos Kalė ir Diunkerko uostus. Vidutiniškai per šiuos uostus keliauja 60 tūkst. keleivių ir 12 tūkst. sunkvežimių per parą.