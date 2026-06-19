Prancūzijoje sulaikytas vyras, įtariamas Rusijos naudai šnipinėjęs dronų gamyklą

48-erių įtariamasis birželio pradžioje filmavo vienos įmonės, tiekiančios bepiločius Ukrainos ir Prancūzijos ginkluotosioms pajėgoms, drono prototipą, penktadienį Paryžiuje pranešė prokuratūra.
Žvalgybos tyrimai parodė, kad Ispanijoje gyvenantis vyras vaizdo įrašą perdavė kontaktui Rusijoje. Vyrui skirtas kardomasis kalinimas.
Prokuratūra nurodė atlikti tyrimą dėl įtariamos užsienio įtakos ir nusižengimų, pažeidžiančių šalies interesus.
Jei bus pripažintas kaltu, vyrui grės iki 15 metų laisvės atėmimo bausmė.
Informuotų šaltinių teigimu, minėta įmonė yra netoli Tulūzos įsikūrusi dronų gamintoja „Delair“.
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