Prancūzijoje per reidus prieš jogos sektą sulaikytas guru ir dar 40 žmonių

Prancūzijos pareigūnai antradienį per reidus, nukreiptus prieš prieštaringai vertinamą jogos sektą, sulaikė 41 asmenį, įskaitant jos lyderį, rumunų guru Gregorianą Bivolaru, naujienų agentūrai AFP pranešė bylai artimas šaltinis.

Pasak šaltinio, sekta kaltinama daugybe pažeidimų vadovaujant minėtajam vyrui, kuris pastaraisiais metais ne kartą buvo patekęs į Rumunijos, Švedijos ir Prancūzijos teisėsaugos akiratį.

Šaltinis pridūrė, kad tarp Paryžiaus regione ir Prancūzijos pietuose sulaikytų asmenų buvo ir kitų svarbių sektos narių. Nurodyta, jog per operaciją, kurios metu buvo išlaisvintos 26 moterys, iš kurių kelios buvo laikomos prieš savo valią, dalyvavo apie 175 policijos pareigūnai.

Tinklas, pavadintas „Judėjimu už dvasinę integraciją į absoliutą“ (Movement for Spiritual Integration into the Absolute, MISA), vadovauja kelioms jogos mokykloms ir susijusioms veikloms.

Šaltinis teigė, kad sektai priklauso keli šimtai narių, tačiau tikslaus skaičiaus nepateikė.

Šie sulaikymai įvykdyti po to, kai Paryžiaus prokurorai liepą dėl šios sektos, kuri, be kita ko, įtariama žmonių grobimu, žaginimu ir prekyba žmonėmis, pradėjo tyrimą.

Tyrimą inicijavo Žmogaus teisių lyga, Prancūzijos nevyriausybinė žmogaus teisių gynimo organizacija, kuri kreipėsi į prokuratūrą gavusi 12 buvusių sektos narių pareiškimus, nurodė šaltinis teismų sistemoje.

MISA, kuri, išsiplėtusi už Rumunijos ribų, tapo žinoma kaip „Atman“, mokė tantrinės jogos, siekiant, kad, kaip teigė šaltinis, aukos būtų verčiamos sutikti su lytiniais santykiais pasitelkiant psichologinio manipuliavimo metodus, kuriais siekiama panaikinti bet kokią sutikimo sąvoką.

Moterys buvo raginamos sutikti lytiškai santykiauti su grupės lyderiu ir dalyvauti mokamoje pornografinėje veikloje Prancūzijoje ir užsienyje, priduriama pranešime.