Prancūzija: Europos politinei santvarkai iškilo grėsmė

„Ne, Europos civilizacija neišnyks. Bet taip, mūsų politinei santvarkai šiandien gresia pavojus, nepaisant jos brangaus stabilumo nenuspėjamame pasaulyje, nepaisant didžiulio mokslinio, technologinio, kultūrinio ir finansinio turto“, – sakė ministras.
Gruodžio pradžioje paskelbtoje naujoje JAV nacionalinio saugumo strategijoje Europa buvo kritikuojama kaip pernelyg reguliuojamas ir cenzūruojamas žemynas, susiduriantis su civilizacijos išnykimo grėsme dėl imigracijos.
„Ne, Europa nėra ant civilizacijos išnykimo ribos, ir įžūlūs balsai, kurie tai teigia, geriau tegu saugo savo pačių išnykimą“, – sakė J.-N. Barrot.
Tačiau jis pridūrė, kad Europos Sąjungai (ES) „grėsmę kelia išorės priešininkai, kurie bando išardyti mus vienijančius solidarumo ryšius“, o „iš vidaus – demokratinis nuovargis“.
„Būkime atviri: šiandien niekas negarantuoja, kad po 10 metų vis dar gyvensime tokioje Europos Sąjungoje, kokią žinome“, – įspėjo Prancūzijos ministras.
Jis pridūrė, kad Prancūzija JAV laiko savo sąjungininke, nors ne visada sutaria su Vašingtonu tam tikrais klausimais.
„Per kelis mėnesius naujoji Amerikos administracija nusprendė – ir tai yra jos teisė – permąstyti mus siejančius ryšius. Mums taip pat yra teisė pasakyti „ne“ istoriniam sąjungininkui, kad ir koks istorinis jis būtų, kai jo pasiūlymas yra nepriimtinas ir kai turime pasakyti „ne“,“ – sakė J.-N. Barrot.
