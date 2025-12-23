Prabanga pagal Kim Jong Uną: kaip atrodo naujasis kurortas?

Naujasis objektas Samdžijone, kalnuotoje šalies šiaurėje, yra „patrauklus turistinis kalnų kurortas ir laisvalaikio vieta liaudžiai“, paskelbė oficialioji Korėjos centrinė naujienų agentūra (KCNA).
Kim Jong Unas apžiūrėjo „viešbučių kambarius, jaukias laisvalaikio erdves ir komercines bei viešojo maitinimo įstaigas“, sakoma KCNA pranešime.
Valstybinės žiniasklaidos paskelbtuose vaizduose buvo matyti Kim Jong Unas su dukra Kim Ju Ae (Kim Džu Ae), tikėtina jo įpėdine, apžiūrinėjantys viešbučius.
Kurortinėje zonoje matyti vidaus ir lauko pirtys bei kepsnių restoranai.
Kim Jong Unas netgi patikrino lovų patogumą.
Valstybinė žiniasklaida pranešė, kad jis šį kurortą laiko „aiškiu įrodymu, kad mūsų tautos idealai ir mūsų valstybės vystymosi potencialas nuolat auga“.
Lyderis paskelbė šią vietovę „novatorišku ir labai civilizuotu miestu, atstovaujančiu šalies turizmo kultūrai“.
Valstybinės žiniasklaidos teigimu, nauji objektai rodo, kad Šiaurės Korėjos žmonės yra „oriausi“ ir „neturi ko pavydėti pasauliui“.
Nepranešama, kiek eiliniam Šiaurės Korėjos gyventojui, kurio vidutinė mėnesio alga valstybinėse gamyklose, pasak analitikų, yra iki 3 dolerių (2,5 euro), kainuotų apsilankymas šiame kurorte.
Turizmo skatinimas
Analitikų nuomone, nauji objektai greičiausiai skirti turistams iš užsienio.
„Pagrindinė tikslinė demografinė grupė yra užsieniečiai“, – naujienų agentūrai AFP sakė Pietų Korėjos nepriklausomos ne pelno organizacijos „Sejong Institute“ mokslo darbuotojas Peteris Wardas (Piteris Vordas).
Tačiau jis pridūrė, kad kelialapiai į kalnų kurortą gali būti naudojami kaip atlygis „produktyviems darbuotojų padaliniams“.
Universiteto „Kyungnam“ Tolimųjų rytų studijų instituto profesorius Lim Eul-chulas (Lim Eulčulas) teigė, kad „didelio masto grupinis turizmas netrukus galėtų būti vykdomas per pasienio regionus su Kinija“.
„Penki naujai pastatyti viešbučiai galėtų būti pagrindinės apgyvendinimo įstaigos“, – sakė jis.
Šiaurės Korėja pernai įsileido pirmuosius po pandemijos Rusijos turistus, o šių metų vasarį trumpam įsileido ir Vakarų šalių kelionių agentūras. Neaišku, ar šalyje vėl pradėjo lankytis Kinijos turistai.
Samdžijonas Šiaurės Korėjos propagandoje turi didelę simbolinę reikšmę, nes yra visai netoli Pektusano ugnikalnio – aukščiausio pusiasalio kalno, kur, oficialiais duomenimis, gimė buvęs šalies lyderis Kim Jong Ilas (Kim Čen Iras) – Kim Jong Uno tėvas.
Daugelis istorikų sutaria, kad Kim Jong Ilas iš tikrųjų gimė Sovietų Sąjungoje.
Kim Jong Unas pastarosiomis savaitėmis taip pat aplankė keletą naujai baigtų statyti gamyklų.
Tikimasi, kad jo Šiaurės Korėjos valdančioji Darbininkų partija 2026 metų pradžioje surengs pirmąjį po penkerių metų pertraukos suvažiavimą. Jame politikos formuotojai turi aptarti ateinančių penkerių metų ekonominius planus.
