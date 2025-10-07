PPO gerina prekybos augimo prognozę

Tačiau organizacija įspėja, kad 2026-aisiais padėtis bus niūresnė, nes pasireikš JAV muitų poveikis.
PPO padidino prekybos apimčių augimo 2025 metais prognozę nuo rugpjūtį numatytų 0,9 proc. iki 2,4 proc., bet sumažino 2026-ųjų prognozę nuo 1,8 iki vos 0,5 procento.
„Pasaulinė prekyba prekėmis 2025 metų pirmąjį pusmetį pranoko lūkesčius, o tai lėmė, be kita ko, padidėjusios išlaidos su dirbtiniu intelektu susijusiems produktams, spartus Šiaurės Amerikos importo augimas prieš muitų didinimą ir stipri prekyba tarp likusių pasaulio šalių“, – pareiškė PPO, paskelbusi atnaujintas pasaulio prekybos prognozes.
Dėl neaiškumų, susijusių su D. Trumpo administracijos įvestų naujų muitų poveikiu, PPO šiais metais jau keletą kartų peržiūrėjo savo prognozes, o tai yra retas atvejis.
Sausį sugrįžęs į Baltuosius rūmus, D. Trumpas įvedė virtinę naujų muitų Jungtinių Valstijų importui.
Nuo balandžio jo administracija visoms šalims įvedė 10 proc. bazinį muitą, o kai kurioms šalims nustatė gerokai didesnius tarifus.
„Pasverta šalių reakcija į muitų pokyčius apskritai, dirbtinio intelekto augimo potencialas, taip pat padidėjusi prekyba tarp likusių pasaulio šalių, ypač tarp besivystančių ekonomikų, padėjo sušvelninti sunkumų, su kuriais prekyba susidūrė 2025 metais, poveikį“, – sakė PPO vadovė Ngozi Okonjo-Iweala.
Tačiau buvusi Nigerijos finansų ministrė teigė, kad prekybos atsparumas šiais metais neturėtų klaidinti šalių ir skatinti jas „pasitenkinti esama padėtimi“.
„Šiandieniniai pasaulinės prekybos sistemos sutrikimai yra raginimas šalims imtis veiksmų, kad būtų galima iš naujo apgalvoti prekybą ir kartu sukurti tvirtesnį pagrindą, kuris užtikrintų didesnę gerovę žmonėms visame pasaulyje“, – sakė ji.
PPO prognozuoja, kad pasaulio bendrasis vidaus produktas (BVP) šiemet padidės 2,7 proc., o 2026-aisiais – 2,6 procento.
