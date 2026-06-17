Popiežius pasveikino JAV ir Irano susitarimą, ragino siekti taikos Ukrainoje

Šią savaitę JAV ir Iranui susitarus užbaigti konfliktą, Leonas pareiškė dėkingumą tiems, kurie padėjo derybose.
„Tikiuosi, kad šis susitarimas prisidės prie abipusio pasitikėjimo, saugumo ir stabilumo stiprinimo Artimuosiuose Rytuose, skatindamas dialogo ir bendradarbiavimo tarp tautų kelius“, – sakė Leonas per kas savaitę rengiamą audienciją Vatikane.
70 metų popiežius kalbėjo ir apie skausmą keliančias naujienas iš karo Ukrainoje ir meldėsi už „dialogo kelius (...) kad būtų įmanoma teisinga ir ilgalaikė taika“.
Rusijos invazija į Ukrainą tapo kruviniausiu nuo Antrojo pasaulinio karo konfliktu Europoje ir trunka jau ilgiau nei Pirmasis pasaulinis karas.
„Tiek daug nekaltų aukų, žuvusių gelbėtojų, liepsnų nuniokotų bažnyčių ir kultūros paveldo objektų“, – apgailestavo Leonas.
„Jaučiu artumą tiems, kurie gedi artimųjų, sužeistiesiems ir tiems, kurie smurto akivaizdoje toliau drąsiai tarnauja gyvenimui“, – sakė jis.
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