Popiežius Leonas XIV mini savo 70-ąjį gimtadienį

Leonas XIV išvydo milžiniškus plakatus su užrašu „Su gimtadieniu“, balionus ir sveikinimo ženklus, kuriuos atsinešė Šv. Petro aikštėje susirinkę tikintieji tradiciniam vidurdienio palaiminimui.
„Mano brangieji, atrodo, žinote, kad šiandien man sukako 70 metų“, – pasakė popiežius, sulaukęs minios džiūgavimo.
„Dėkoju Viešpačiui, savo tėvams ir visiems, kurie mane prisiminė savo maldose“, – pareiškė jis.
Vėliau sekmadienį Leonas XIV savo gimtadienio popietę praleido vadovaudamas ekumeninėms pamaldoms, skirtoms pagerbti XXI amžiaus kankinius.
Kai gegužę amerikietis Robertas Prevostas būdamas 69 metų buvo išrinktas popiežiumi, jis tapo jauniausiu pontifiku nuo 1978-ųjų, kai į Šventąjį Sostą būdamas 58 metų sėdo lenkas Karolis Wojtyla (Karolis Voityla) – Jonas Paulius II.
Naujausi komentarai