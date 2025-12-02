Popiežius Beirute aukojo mišias, lankėsi sprogimo vietoje uoste

Popiežius atvažiavo papamobiliu, kuris skynėsi kelią pro džiūgaujančią minią, žmonės pasitiko pontifiką su rožėmis.
Leonas sekmadienį atvyko iš Turkijos, per pirmąją kelionę į užsienį nešdamas vilties žinią, ypač Libano jaunimui, prarandančiam pasitikėjimą savo iškankinta šalimi, dar neatsigavusia po praėjusių metų Izraelio ir grupuotės „Hezbollah“ karo, daugeliui baiminantis, jog karo veiksmai atsinaujins.
Prieš pamaldas paskutinę kelionės į Libaną dieną popiežius meldėsi uoste, kur 2020 m. rugpjūčio 4 d. įvyko katastrofiškas sprogimas. Per jį žuvo daugiau nei 220 žmonių, daugiau nei 6 500 buvo sužeisti, buvo nusiaubti ištisi sostinės rajonai.
Popiežius tyliai pasimeldė prie paminklo žuvusiesiems ir uždegė lempelę. Jis spaudė rankas, palaimino ir kalbėjosi su išgyvenusiaisiais bei aukų šeimų nariais, daugelis jų laikė netektų artimųjų nuotraukas
Dešimtys tūkstančių žmonių dar prieš aušrą susirinko į mišias Beiruto pakrantėje, kai kurie iš jų atkeliavo iš užsienio, įskaitant kaimynę Siriją, arba iš toliau, pavyzdžiui, JAV. Susijaudinusioje minioje buvo ir migrantai darbininkai iš tokių šalių kaip Filipinai ir Šri Lanka.
Miesto centre daug kur buvo uždarytas eismas, gretimose gatvėse dislokuoti kariai.
Antradienį popiežiaus pirmiausia apsilankė vienuolių vadovaujamoje psichiatrijos ligoninėje netoli sostinės. Kryžiaus pranciškonių seserų kongregacijos vyresnioji Marie Makhlouf padėkojo popiežiui, kad yra „pamirštųjų, apleistųjų ir atstumtųjų tėvas“.
Savo ruožtu Leonas XIV pagerbė ligoninės darbą sakydamas, kad „negalima pamiršti tų, kurie yra pažeidžiamiausi“.
„Negalime įsivaizduoti visuomenės, kuri visu greičiu lenkia pirmyn, įsikibusi klaidingų gerovės mitų, bet ignoruodama skurdą ir pažeidžiamumą“, – sakė jis.
Niekas nebuvo patrauktas atsakomybėn už sprogimą Beiruto uoste – vieną didžiausių visų laikų nebranduolinių sprogimų. Valdžia sako, kad sprogimą uoste sukėlė gaisras sandėlyje, kuriame daugelį metų buvo aplaidžiai laikomos laivo atvežtos tonos amonio nitrato. Tyrimo rezultatų dar nėra, teisėjo darbui šioje byloje trukdo politikai.
