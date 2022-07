Popiežius atskrido į Kanadą atsiprašyti dėl autochtonų mokyklų skandalo

Popiežiaus lėktuvas Albertos provincijos sostinėje Edmontone nutūpė kelios minutės po 11 val. vietos (20 val. Lietuvos) laiku.

Skrydžio metu 85 metų pontifikas su juo keliaujantiems žurnalistams sakė, jog „turime žinoti, kad tai atgailos kelionė“.

Popiežiaus lėktuvas iš Romos pakilo kelios minutės po 9 val. (10 val. Lietuvos laiku). Pranciškus, kenčiantis kelio skausmus, buvo atvežtas invalido vežimėliu ir į lėktuvą buvo įkeltas keltuvu.

Pontifiko vizitas Kanadoje pirmiausia skirtas atsiprašyti žmonių, nukentėjusių nuo Bažnyčios vaidmens per dešimtmečius vykdytą skandalingą prievartinę asimiliaciją, kurią tiesos ir susitaikymo komisija yra pavadinusi „kultūriniu genocidu“.

Nuo XIX amžiaus pabaigos iki praėjusio amžiaus 10-ojo dešimtmečio Kanados vyriausybė išsiuntė maždaug 150 tūkst. autochtonų vaikų į 139 Bažnyčios laikytas internatines mokyklas, kur jie buvo atskirti nuo savo šeimų, kalbos ir kultūros.

Daug šių vaikų patyrė direktorių ir mokytojų fizinę ir lytinę prievartą, be to, manoma, kad tūkstančiai mirė nuo ligų, badavimo ar nepriežiūros. Nuo 2021 metų gegužės šių buvusių mokyklų teritorijose surasta per 1,3 tūkst. nepažymėtų kapų.

Balandžio mėnesį Vatikane lankėsi ir su popiežiumi susitiko autochtonų delegacija. Po šio apsilankymo rengiama dabartinė Pranciškaus kelionė.