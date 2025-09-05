„Politico“: Estija įspėja ruoštis galimam JAV karių skaičiaus mažinimui Europoje

A. Karis pažymėjo, kad jis stengėsi palenkti JAV prezidentą Donaldą Trumpą, jog yra svarbu palikti karius Rytų Europoje, kai jiedu dvi valandas sėdėjo vienas šalia kito per popiežiaus Pranciškaus laidotuves, vykusias balandžio mėnesį.
„Aš viską paaiškinau, – Estijos atstovybėje Europos Sąjungoje (ES) sakė šalies vadovas. – JAV karių buvimas Estijoje – ne tik Estijoje, bet ir Europoje – yra labai svarbus, ir tai svarbu ne tik Europai, o ir Jungtinėms Valstijoms.“
Nors A. Karį nuramino kai kurie D. Trumpo pareiškimai, ypač šią savaitę nuskambėjęs jo pažadas palikti JAV karius Lenkijoje, Estijos lyderis akcentavo, kad vis tiek yra „labai sunku prognozuoti“, ko Vašingtonas imsis Baltijos šalyse. Tokios valstybės, kaip Estija, „turi būti pasirengusios bet kokiam scenarijui“, o didžiausios NATO narės atsitraukimo rizika „reiškia, kad mes turėtume stiprinti savo pajėgumus“, pridūrė A. Karis.
Jungtinės Valstijos Baltijos šalyse šiuo metu yra dislokavusios apie 2 000 karių. Pentagonas inicijavo savo pajėgumų išdėstymo visame pasaulyje peržiūrą ir rezultatus turėtų pristatyti šio mėnesio pabaigoje. Nors turinys nėra žinomas, peržiūra rengiama vadovaujant gynybos sekretoriaus pavaduotojui politikos klausimais Elbridge‘ui Colby‘iui, kuris pasisako už JAV buvimo Europoje mažinimą.
ELTA primena, kad pasirodžius informacijai apie Jungtinių Valstijų planus mažinti karinę paramą Europos šalims, Lietuvos prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis penktadienį patikino, kad šiuo metu Lietuvos prioritetas yra JAV karių išlaikymas.
Kiek anksčiau Krašto apsaugos ministerijos gynybos politikos direktorius Vaidotas Urbelis teigė, kad Lietuva kol kas neturi oficialaus rašto apie galimą JAV karinės paramos mažinimą. Tačiau, pasak jo, Vašingtonas apie tai jau informavo Europos šalis.
„The Washington Post“ ketvirtadienį pranešė, kad JAV ketina nutraukti karinę paramą su Rusija besiribojančioms valstybėms – pagal šią programą finansavimas skiriamas ir Baltijos šalims. Apie tokius pokyčius rašė ir „The Financial Times“.
