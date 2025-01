Po sensacingos JAV užimtumo ataskaitos rinkos seka Volstrito nuostolius

Azijos ir Europos rinkos pirmadienį smuko po to, kai JAV užimtumo ataskaita sudavė dar vieną smūgį viltims, jog palūkanų normos ir toliau bus mažinamos, o nafta tęsė augimą, skatinamą naujų sankcijų Rusijos energetikos sektoriui.

Akcijų išpardavimas sekė didžiulius nuostolius Volstrite, kur visi trys pagrindiniai indeksai baigė daugiau nei vienu procentu mažesniais rodikliais: panašu, kad nauji prekybos metai kol kas nesiklosto.

Penktadienį paskelbti nekantriai laukti duomenys atskleidė, kad praėjusį mėnesį JAV ekonomikoje buvo sukurta 256 tūkst. naujų darbo vietų, t. y. daugiau nei 212 tūkst., lyginant su patikslintais lapkričio duomenimis, ir ženkliai daugiau nei prognozuoti 150-160 tūkst.

Šie skaičiai buvo paskelbti paaiškėjus, kad gruodį JAV paslaugų sektorius suaktyvėjo, o kainos pakilo daugiau nei tikėtasi ir pasiekė aukščiausią lygį nuo praėjusių metų sausio. Kita ataskaita parodė, kad lapkritį darbo skelbimų kiekis pasiekė šešių mėnesių aukštumas.

Viltys, kad Federalinė rezervų sistema palūkanų normas toliau mažins ir 2025 m. (praėjusiais metais jos buvo sumažintos tris kartus), žlugo, kai gruodį buvo duotas signalas, kad per ateinančius 12 mėnesių palūkanų normos bus mažinamos vos du kartus (anksčiau buvo numatyta keturis).

Taip nutiko dėl to, kad infliacija ir toliau viršija nustatytą dviejų procentų tikslą, be to, būgštaujama, jog išrinktojo prezidento Donaldo Trumpo planai sumažinti mokesčius, atsisakyti reguliavimo ir kovoti su imigracija vėl pakurstys kainas.

„Atsižvelgiant į atsparią darbo rinką, manome, kad FED palūkanų normų mažinimo ciklas baigėsi“, – teigė Aditya Bhave iš „Bank of America“ ir kiti ekonomistai.

„Infliacija įstrigusi aukščiau numatyto tikslo: gruodį (paskelbtoje ekonominių prognozių santraukoje) FED ne tik gerokai padidino 2025-ųjų bazinį scenarijų, bet ir nurodė, jog infliacijos rizika krypsta į didesnę pusę. Ekonominis aktyvumas tvirtas. Taigi nematome priežasčių toliau tęsti karpymą.“

Sidnėjus, Singapūras, Seulas, Mumbajus, Taipėjus, Manila, Bankokas ir Džakarta smuko. Tokijas nedirbo dėl švenčių.

Honkongas ir Šanchajus taip pat krito, bet sumažino pradinius nuostolius, kai duomenys parodė, kad Kinijos eksportas ir importas gruodį viršijo prognozes.

Londonas, Paryžius ir Frankfurtas taip pat smuko.

Valiutų rinkose svaras sterlingų svyravo ties žemumomis, neregėtomis nuo 2023 m. pabaigos, nublokštas blėstančių vilčių dėl JAV palūkanų normų mažinimo ir nerimo dėl Didžiosios Britanijos ekonomikos. Euro kursas buvo silpniausias nuo 2022 m. lapkričio mėnesio.

Susirūpinimą dar padidino įsisiūbavusios naftos kainos: abu pagrindiniai kontraktai šoktelėjo daugiau nei procentu (pratęsdami penktadieninį daugiau nei trijų procentų prieaugį) po to, kai Jungtinės Valstijos ir Didžioji Britanija paskelbė naujas sankcijas Rusijos energetikos sektoriui, įskaitant naftos milžinę „Gazprom Neft“.

Vis dėlto komentatoriai nesitiki, kad kainos šoktelės itin aukštai, nepaisant spekuliacijų, kad D. Trumpas įves Iranui naujas sankcijas.

„Reikšminga ir galbūt nepakankamai įvertinta rizika žaliavinės naftos kainoms reiškia, kad pasiūla gali viršyti paklausą, tuo labiau atsižvelgiant į OPEC+ intenciją vėl tiekti barelius“, – sakė Stephenas Innesas iš „SPI Asset Management“.

„Net jei JAV sankcijos apribotų Irano naftos gavybą 1,5 mln. barelių per dieną – tokį scenarijų jau matėme ankstesnio Trumpo prezidentavimo metu – šį kiekį be vargo kompensuotų OPEC+, kuri šiuo metu užlaiko 5,8 mln. barelių per dieną, arba 5,3 proc. visų pasaulio gavybos pajėgumų.“

Vis dėlto jis pridūrė, kad kai kurios problemos gali paskatinti žaliavinės naftos kainų augimą – įskaitant Artimųjų Rytų krizės paaštrėjimą, reikšmingą Rusijos gavybos ar eksporto sumažėjimą ir strateginį OPEC+ sprendimą riboti gavybą.