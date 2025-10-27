Po penkerių metų Indija ir Kinija atnaujino tiesioginius skrydžius

Remiantis skrydžių stebėjimo duomenimis, reisu 6E1703 iš Kolkatos atskridęs lėktuvas pirmadienio rytą nusileido pietiniame Kinijos Guangdžou mieste. Indijos pigių skrydžių bendrovės „IndiGo“ lėktuvo skrydis truko maždaug tris su puse valandos.
Pastaruosius penkerius metus keleiviai, keliaujantys tarp šių dviejų šalių, turėjo persėsti į kitus skrydžius trečiosiose šalyse, kai 2020 m. dėl COVID-19 pandemijos tiesioginiai skrydžiai buvo sustabdyti. Vėliau jie irgi buvo sustabdyti dėl politinių priežasčių po mirtino Kinijos ir Indijos kareivių susirėmimo ginčijamame Himalajų pasienio regione.
Konfrontacija pablogino dviejų branduolinius ginklus turinčių kaimynių santykius. Tiesioginių skrydžių atnaujinimas laikomas dar vienu ženklu, kad santykiai tarp dviejų daugiausiai gyventojų turinčių pasaulio šalių pamažėle atšyla.
Tikimasi, kad nuo lapkričio pradžios lėktuvai pradės skraidyti papildomais maršrutais, taip pat tarp Šanchajaus ir Naujojo Delio, kiekvieną savaitę planuojama po kelis skrydžius.
Kinija ir Indija iš esmės susitarė atnaujinti tiesioginius skrydžius per derybas sausio mėnesį Pekine.
