Po kelių mėnesių jūroje JAV lėktuvnešis atplaukė į Tailandą

„USS Abraham Lincoln“, kuriame yra 5 tūkst. iš karo Artimuosiuose Rytuose atvykstančių jūreivių ir jūrų pėstininkų, plaukia į Tailando kurortą Patają, kuris nuo Vietnamo karo laikų yra JAV karių poilsio vieta.
Naujienų agentūros AFP žurnalistai matė, kaip trečiadienio rytą vilkikai nukreipė didžiulį atominį lėktuvnešį su dešimtimis karo lėktuvų ant denio į Lem Čabango uostą.
„Mūsų atvykimas į Lem Čabangą suteikia pelnytą galimybę mūsų jūreiviams ir jūrų pėstininkams pailsėti ir atgauti jėgas“, – sakoma JAV 3-iosios lėktuvnešio smogiamosios grupės vado kontradmirolo Roberto Loughrano pareiškime.
„USS Abraham Lincoln“ vadas kapitonas Danas Keeleris pridūrė, kad pirmasis užsukimas į uostą šio „istorinio dislokavimo“ metu, po 286 dienų jūroje, leis „mūsų įgulai pasimėgauti šia gražia ir istorine šalimi“.
Vienas pareigūnas Patajoje sakė, kad lėktuvnešis turėtų prisišvartuoti prieš pat pietus.
„USS Abraham Lincoln“ išplaukė iš Kalifornijos 2025 metų lapkritį atlikti užduočių Pietų Kinijos jūroje ir buvo nukreiptas į Artimuosius Rytus prieš JAV ir Izraelio smūgius Iranui, prasidėjusius prieš pusmetį.
Pranešimai apie prastėjančias gyvenimo sąlygas laive ir blogą jame esančių žmonių psichologinę būklę, įskaitant bandymus nusižudyti, pateko į JAV žiniasklaidos pirmuosius puslapius ir nulėmė kritiką dėl prezidento Donaldo Trumpo karo prieš Iraną.
Pataja yra itin populiari tarp užsienio turistų ir garsėja paplūdimiais bei naktiniu gyvenimu, kuris jau seniai kelia susirūpinimą dėl sekso turizmo.
Patajos meras Porametas Ngampichetas AFP šią savaitę sakė, kad neseniai buvo imtasi griežtų priemonių prieš sekso paslaugų teikėjus, tačiau paneigė, kad tai susiję su amerikiečių atvykimu.
Antradienį prie vieno baro kurorte kabojo užrašas „Sveikiname visus JAV kariškius. Ačiū už jūsų tarnybą“.
Saugumas ir sąžiningos kainos
Meras sakė, kad buvo parūpinti autobusai, kuriais jūreiviai bus vežiojami iš laivo į Patają ir atgal, kol lėktuvnešis sekmadienį išplauks.
„Jie atvyksta pailsėti, – socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtame vaizdo įraše sako Porametas Ngampichetas. – Mūsų pasirengimas pirmiausia bus susijęs su saugumu ir sąžiningų kainų užtikrinimu, kad nepasinaudotume jais.“
Mero teigimu, jūreiviams buvo uždrausta užsiimti vandens sportu, pavyzdžiui, plaukioti vandens motociklais, ir naudotis laisvais Tailando įstatymais dėl kanapių.
Tačiau jis paragino juos mėgautis daugybe kitų miesto lankytinų vietų – nuo prekybos centrų iki religinių objektų.
„Džiaugiamės galėdami priimti bet ką“, – AFP šią savaitę sakė vieno Patajoje esančio baro savininkas prancūzas Nicko.
„Turėsime būti atsargūs, nes, kaip žinome, vartojant alkoholį, padėtis gali tapti nevaldoma“, – pridūrė jis.
JAV įstatymų leidėjai demokratai paragino atlikti tyrimą dėl sąlygų laive „USS Abraham Lincoln“, nes buvo pranešta apie maisto trūkumą, sugedusią santechniką ir psichikos sveikatos krizes šiame laive.
Tačiau D. Trumpas atmetė susirūpinimą, kaip ir prielaidą, kad laivas buvo dislokuotas per ilgai.
„Nedaug psichikos sveikatos atvejų buvo gydomi be jokių aukų“, – rugpjūčio viduryje sakė laikinai karinio jūrų laivyno sekretoriaus pareigas einantis Hungas Cao, kaltindamas žiniasklaidą „bandymu pavaizduoti mūsų karius kaip aukas“.
Tęsiantis JAV ir Izraelio karui su Iranu, lėktuvnešį „USS Abraham Lincoln“ Artimuosiuose Rytuose pakeitė Japonijoje buvęs „USS George Washington“.
Šį laivą savo ruožtu pakeis „USS Theodore Roosevelt“ – jis artimiausiomis savaitėmis išplauks iš San Diego, pranešė privati karinė asociacija „US Naval Institute“.
Nuo vasario pabaigos, kai JAV ir Izraelis pradėjo karą, JAV Arabijos jūroje laiko lėktuvnešį smūgių misijoms prieš Iraną, taip pat siekdama užtikrinti Irano uostų jūrų blokadą.
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