Po gandų apie Trumpo mirtį paskelbtas paties prezidento atsakas

Šeštadienį jau pasirodė nuotraukos, kaip D. Trumpas žaidžia golfą, o sekmadienį pats prezidentas paneigė šiuos gandus socialianiame tinkle „Truth Social" parašęs: „Niekada gyvenime nesijaučiau geriau".
Toje pačioje žinutėje prezidentas pridūrė ir su jo sveikata visiškai nesusijusį šūkį esą Vašingtonas tapo „laisva nuo nusikalstamumo zona".
Praėjusią savaitę daugelį nustebino viceprezidento J. D. Vance'o pareiškimas, kad jis pasirengęs perimti pareigas, jei D. Trumpas nebegalėtų jų eiti. Šis pareiškimas paskatino spekuliacijas apie prezidento sveikatos būklę.
Naujausi komentarai