Per pirmą kalbą Kongrese J. Bidenas pareiškė nesiekiantis konflikto su Kinija ir Rusija

Kalbėdamas abejų Kongreso rūmų sesijoje savo prezidentavimo šimtadienio išvakarėse J. Bidenas daugiausiai dėmesio skyrė planuojamoms didelėms investicijoms šalyje, bet įstatymų leidėjams taip pat pasakė, jog reikia parodyti, kad demokratija gali veikti.

„Konkuruojame su Kinija ir kitomis šalimis, kad laimėtume XXI amžių“, – sakė J. Bidenas ir įspėjo: „Autokratai mano, kad demokratijos negali konkuruoti.“

Pasak jo, jis per dvi valandas trukusį pirmą po inauguracijos savo telefoninį pokalbį su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu (Si Dzinpingu) jam pasakė: „Sveikiname konkurenciją ir neieškome konflikto.“

„Tačiau labai aiškiai pasakiau, kad mes ginsime Amerikos interesus, – pabrėžė J. Bidenas. – Amerika stos prieš neteisingą prekybos praktiką, kenkiančią Amerikos darbuotojams ir pramonei, pavyzdžiui, subsidijas valstybinėms įmonėms ir Amerikos technologijų bei intelektinės nuosavybės vogimą.“

„Taip pat pasakiau prezidentui Xi, kad išlaikysime didelį karinį kontingentą Indijos ir Ramiojo vandenynų regione, taip kaip [laikome] NATO [pajėgas] Europoje – ne konfliktui pradėti, bet tam, kad konflikto išvengtume“, – kalbėjo J. Bidenas. Šiuos jo žodžius dėl kovos su pandemija priemonių neįprastai maža auditorija palydėjo plojimais.

Nukrypdamas nuo iš anksto parengto kalbos teksto J. Bidenas sakė daug dirbęs su Xi Jinpingu, kai jie abu buvo viceprezidentai, ir įspėjo, kad galingiausias per daugelį metų Kinijos lyderis turi didelių planų ateičiai.

„Jis baisiai trokšta, kad [Kinija] taptų reikšmingiausia, svarbiausia valstybe pasaulyje“, – nurodė JAV prezidentas.

Įtampa tarp JAV ir Kinijos pastaraisiais metais smarkiai išaugo, Vašingtonui griežtai nepritariant Kinijos kariniams žingsniams ir reiškiant susirūpinimą žmogaus teisių padėtimi Kinijoje, įskaitant tai, ką Amerika vadina uigūrų mažumos genocidu.

Be to, J. Bidenas pareiškė nesiekiantis eskaluoti įtampos su Rusijos lyderiu Vladimiru Putinu, po to, kai Maskvai buvo paskelbta sankcijų dėl virtinės susirūpinimą keliančių priežasčių.

„Aš Putinui labai aiškiai pasakiau, kad mes nesiekiame eskalacijos, tačiau jų veiksmai turi pasekmių“, – savo metiniame kreipimesi į Kongresą sakė J. Bidenas.