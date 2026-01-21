Pietų Korėja: Pchenjanas kasmet pagamina medžiagų, reikalingų keliolikai branduolinių ginklų

Šiaurės Korėja pirmąjį savo branduolinį bandymą atliko 2006 metais, pažeisdama Jungtinių Tautų (JT) rezoliucijas, ir manoma, kad dabar ji turi dešimtis branduolinių galvučių.
„Net ir dabar Šiaurės Korėjoje vis dar gaminama pakankamai branduolinių medžiagų, kad per metus būtų pagaminta nuo 10 iki 20 branduolinių ginklų“, – Naujųjų metų spaudos konferencijoje sakė Lee Jae-myungas.
Tuo pat metu Šiaurės Korėja toliau tobulina savo tolimojo nuotolio balistinių raketų technologiją, siekdama pajėgumų smogti JAV žemyninei daliai, pridūrė Pietų Korėjos vadovas.
„Tam tikru momentu Šiaurės Korėja užsitikrins branduolinį arsenalą, kurio, jos manymu, reikia režimui išlaikyti, kartu su tarpžemyninių balistinių raketų pajėgumais, galinčiais kelti grėsmę ne tik Jungtinėms Valstijoms, bet ir platesniam pasauliui“, – teigė jis.
„O kai atsiras perteklius, jis iškeliaus į užsienį – už šalies sienų, ir tada kils pasaulinis pavojus“, – kalbėjo Pietų Korėjos prezidentas.
Pchenjanas dešimtmečius teisino savo branduolinę ir raketų programas kaip atgrasymo priemonę nuo tariamų Vašingtono ir jo sąjungininkų pastangų pakeisti režimą.
Sprendžiant Šiaurės Korėjos branduolinį klausimą reikia pragmatiško požiūrio, sakė Lee Jae-myungas ir pridūrė, kad „Donaldo Trumpo stiliaus metodas“ galėtų padėti bendraujant su Pchenjanu.
„Branduolinių medžiagų gamybos ir tarpžemyninių balistinių raketų kūrimo sustabdymas, taip pat eksporto į užsienį nutraukimas taip pat būtų laimėjimas“, – teigė jis.
„Tai būtų naudinga visiems“, – sakė politikas ir pažymėjo, kad šį argumentą išdėstė tiek JAV prezidentui D. Trumpui, tiek kolegai Kinijoje Xi Jinpingui.
Nuo inauguracijos birželio mėnesį Lee Jae-myungas siekia dialogo su Šiaurės Korėja be išankstinių sąlygų, o tai yra aiškus nukrypimas nuo jo pirmtako griežto kurso.
„Trumpo stiliaus metodas“
Nors Pchenjanas atmetė Seulo siūlymus dėl dialogo, Lee Jae-myungas teigė, kad D. Trumpas galėtų nutiesti kelią į priekį su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu, kuriam JAV vadovas ne kartą reiškė prielankumą.
„Prezidentas Trumpas yra gan unikali figūra, bet manau, kad būtent šis bruožas kartais gali būti reikšmingas privalumas sprendžiant problemas Korėjos pusiasalyje“, – sakė Lee Jae-myungas.
„Atrodo, kad Trumpo stiliaus metodas padeda kalbantis su Kimu (...). Esu pasirengęs atlikti tempo palaikytojo vaidmenį šiame procese“, – tvirtino jis.
D. Trumpas per savo pirmą kadenciją tris kartus susitiko su Kim Jong Unu, siekdamas susitarimo dėl denuklearizacijos.
Tačiau po to, kai antrasis jo aukščiausiojo lygio susitikimas Hanojuje žlugo dėl nesutarimų, ką Pchenjanas gautų mainais, jei atsisakytų branduolinių ginklų, tarp abiejų šalių nebuvo padaryta jokios pažangos.
D. Trumpas išreiškė viltį susitikti su Kim Jong Unu prieš spalį Pietų Korėjoje vykusį Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo (APEC) viršūnių susitikimą, tačiau Šiaurės Korėjos lyderis į tai neatsakė.
Neseniai Šiaurės Korėja apkaltino Seulą pasiuntus droną į jos pasienio miestą Kesongą.
Lee Jae-myungo biuras paneigė, kad prisidėjo prie įsiveržimo, tačiau užsiminė, kad tai galėjo atlikti civiliai asmenys.
Vienas vyras prisiėmė atsakomybę už pažeidimą, vietos žiniasklaidai teigdamas, kad tai padarė norėdamas išmatuoti radiacijos lygį Šiaurės Korėjos urano sodrinimo gamykloje.
