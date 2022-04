Paviešinti duomenys apie V. Putino sveikatą: lydinčių medikų skaičius – išaugęs drastiškai

Nuo pirmosios V. Putino kadencijos pradžios Kremlius pradėjo slėpti informaciją apie tuometinio jauno prezidento sveikatą – net tada, kai jis nukrito nuo arklio ir susižalojo nugarą, praneša „Proekt“.

Valstybės vadovo kėdę užėmęs 47-erių, V. Putinas savo prezidentinės karjeros pradžioje vaizdavosi esąs aktyvus. Kremliui buvo taip svarbu sukurti „alfa vyro“ įvaizdį, kad jie nusprendė apie jo sveikatą nieko blogo nesakyti.

Valstybės vadovas aistringai domėjosi žirgų sportu. Neišvengė ir su tuo susijusių traumų. Kartą iškrito iš balno ir kurį laiką negalėjo net atsistoti ant kojų, o paskui buvo ilgai gydomas.

2012-aisiais plačioji publika pirmą kartą išvydo V. Putiną šlubčiojantį. Tautos vienybės dienos ceremonijoje dalyvavęs V. Putinas buvo mažai rodomas – jis stipriai šlubavo. Tąkart Kremliaus spaudos tarnyba įvykio vaizdo įrašo nepaskelbė oficialioje svetainėje, apsiribojo nuotraukomis ir kategoriškai uždraudė naujienų agentūroms savo žinutėse paminėti šlubavimą.

Būtent tada Kremlius pradėjo naudoti iš anksto įrašytus V. Putino susitikimų su pavaldiniais epizodus. Tai leido jam laikinai nepastebėtam dingti iš žurnalistų ir visos šalies akiračio. Laikui bėgant šių dingimų vis daugėjo. Taip pat ir sveikatos problemų.

Senstant susirūpinimas sveikata ir ilgaamžiškumu prezidentui ėmė rūpėtis, jis netgi ėmė domėtis alternatyvia medicina. Teigiama, kad V. Putinas netgi maudosi elnių ragų ekstrakto voniose.

Tačiau V. Putiną supa ir gydytojai. Senstantį V. Putiną dabar lydi didžiulė gydytojų komanda, įskaitant skydliaukės vėžio chirurgą. Bėgant metams, V. Putinas pradėjo dažniau lankytis Maskvos Kuncevo rajone esančioje Centrinėje klinikinėje ligoninėje, konkrečiai – asmeninių gydytojų skyriuje. Čia yra VIP kambariai, specialios komunikacijos ir apsauga.

Tačiau vėliau patys gydytojai ėmė lankytis pas V. Putiną, skraido į jo rezidencijas ir lydėti jį į keliones. 2016–2017 metais prezidentą paprastai lydėdavo penketas gydytojų, bet kartais jų skaičius drastiškai išaugdavo. Pavyzdžiui, 2016-ųjų lapkritį V. Putinas penkioms dienoms buvo kažkur prapuolęs ir kaip tik tuo metu Sočio sanatorijoje viešėjo iš karto dvylika medikų. Iš pradžių atvyko asmeninių V. Putino gydytojų grupė, o kiek vėliau prie jos prisijungė Centrinėje klinikinėje ligoninėje dirbantys neurochirurgai ir reabilitologas. Kaip rašo „Proekt“, V. Putinui buvo atlikta arba operacija, arba labai rimta procedūra, greičiausiai nugaroje.

2019-aisiais V. Putiną jau paprastai lydėdavo devynetas gydytojų, tačiau kartą prezidentas buvo Sočyje, bet nesirodė viešumoje. Tuo metu pas jį atvyko rekordinis gydytojų skaičius – trylika žmonių.

Portale taip pat užsimenama, kad V. Putinas yra viešai demonstravęs susidomėjimą skydliaukės vėžiu – susitiko su Nacionalinio endokrinologijos medicinos tyrimų centro vadovu.

Pokalbiai apie V. Putino sveikatą suaktyvėjo praėjusių metų rudens pradžioje, kai Putinas elgėsi ypač keistai. Po ilgo buvimo izoliacijoje dėl COVID-19 epidemijos, valstybės vadovas pagaliau išlindo į viešumą. Per susitikimą su paralimpiečiais jis netikėtai pranešė, kad vėl izoliuosis, kadangi aplinkui – galybė užsikrėtimo koronavirusu atvejų. Žinia nustebino visus – net prezidento aplinką. Po šio pranešimo V. Putinas visą rugsėjį nesirodė viešumoje. Ar tada jam buvo atlikta kokių nors medicininių procedūrų, neaišku, tačiau po to, bendrauti su žmonėmis prezidentas pradėjo per labai didelį atstumą.

Net ir didžiąją V. Putino spaudos konferenciją 2020 metais nuspręsta surengti neįprastu formatu. V. Putinas ir atrinkti žurnalistai turėjo sėdėti viename mažame kambarėlyje, o likusi žmonių masė – didelėje salėje, iš kurios žurnalistai klausinėdami vaizdo transliacijų. Natūralu, kad visi, kurie turėjo sėdėti vienoje patalpoje su V. Putinu, įskaitant prezidentės spaudos sekretorių, buvo išsiųsti į dviejų savaičių karantiną, o jam pasibaigus taip pat buvo priversti atlikti COVID-19 testą.