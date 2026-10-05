Optogenetika – tai metodas, leidžiantis parodyti, kaip nervų ląstelės gyvose smegenyse formuoja prisiminimus, jausmus ir elgesį, paaiškina Nobelio asamblėja.
Paskelbti Nobelio medicinos premijos laureatai
2026-10-05 12:47
Nobelio medicinos premija pirmadienį skirta JAV psichiatrui ir neurologui Karlui Deisserothui bei jo kolegoms vokiečiams Peteriui Hegemannui ir Georgui Nageliui už jų darbus optogenetikos srityje.
Paskelbti Nobelio medicinos premijos laureatai / Scanpix nuotr.
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