Pasaulyje šiemet išlydyta mažiau plieno

Kinijoje, kuri yra didžiausia plieno gamintoja ir vartotoja, gamyba sumažėjo 4,0 proc. iki 891,7 mln. tonų.
Plieno gamyba Europos Sąjungoje sumenko 3,3 proc. iki 116,1 mln. tonų, kitur Europoje – 2,1 proc. iki 39,1 mln. tonų, tuo tarpu Šiaurės Amerikoje – padidėjo 1,2 proc. iki 98,7 mln. tonų, o vien tik JAV – 3,2 proc. iki 75,1 mln. tonų.
Indija plieno gamybą padidino 10,3 proc. iki 150,1 mln. tonų, Japonija – sumažino 3,9 proc. iki 74,1 mln. tonų, Rusija – 5,0 proc. iki 61,8 mln. tonų, Pietų Korėja – 3,7 proc. iki 56,1 mln. tonų.
Gamybos apimtys kitose valstybėse – gerokai kuklesnės.
Praėjusį mėnesį pasaulyje išlydyta 140,1 mln. tonų plieno – 4,6 proc. mažiau nei pernai lapkritį.
