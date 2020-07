Pasaulyje COVID-19 aukų skaičiui perkopus 650 tūkst., vėl įvedami suvaržymai

Europos šalims, bandančioms sumažinti ankstesnių karantinų jų ekonomikoms padarytą žalą, sunkiai sekasi rasti būdų, kaip suderinti siekį išlaikyti atvirą turizmą ir apsisaugoti nuo naujų koronavirusinės infekcijos protrūkių.

Ispanijos turizmo sektorius patyrė naują smūgį, kai britų keliautojai ir vienas stambus kelionių operatorius atsisakė skrydžių į šią šalį, Londonui grąžinus reikalavimą iš ten grįžtantiems asmenims karantinuotis.

Honkonge kilus naujai susirgimų bangai, viešose vietose vėl privaloma dėvėti apsaugines kaukes.

Belgija sugriežtino reikalavimus dėl fizinio atstumo, siekdama pažaboti „nerimą keliantį“ naujų COVID-19 atvejų skaičiaus augimą. Šalies antrajame pagal dydį mieste Antverpene pirmadienį buvo įvestas draudimas išeiti į gatves nuo 23 val. 30 min. iki 6 val. vietos laiku.

Tuo tarpu Vašingtone Baltieji rūmai paskelbė, kad dar vienas administracijos aukšto rango pareigūnas, prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Robertas O'Brienas (Robertas O'Brajenas), užsikrėtė koronavirusu.

Jungtinėse Valstijose, labiausiai pandemijos paveiktoje pasaulio šalyje, užsikrėtimo koronavirusu atvejų per parą padaugėjo 57 tūkst., rodo pirmadienį vakare Johnso Hopkinso (Džonso Hopkinso) universiteto paskelbti duomenys.

Be to, per parą mirė dar 679 žmonės, o bendras epidemijos aukų skaičius šalyje padidėjo iki 147 588.

Iki sekmadienio Jungtinėse Valstijose per parą registruojamų naujų COVID-19 atvejų skaičius 12 dienų iš eilės viršydavo 60 tūkst., o kai kuriomis dienomis būdavo nustatoma net daugiau kaip 70 tūkst. susirgimo atvejų.

Visgi Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) pasisako prieš visišką sienų uždarymą.

Valstybių sienų uždarymas „nebūtinai yra tvari strategija pasaulio ekonomikai, pasaulio skurstantiesiems ar kažkam kitam“, sakė PSO ekstremaliųjų situacijų vadovas Michaelas Ryanas (Maiklas Rajenas).

„Pasaulinė visiems vienoda politika“ neįmanoma, nes skirtingose šalyse protrūkiai vystosi skirtingai, pridūrė jis.

Padėtis Honkonge – „itin bloga“

PSO nurodė, kad jos ekstremalių padėčių komitetas vėliau šią savaitę susirinks aptarti krizės praėjus pusmečiui po to, kai ši Jungtinių Tautų sveikatos apsaugos agentūra paskelbė koronaviruso pandemiją tarptautinio masto pavojaus visuomenės sveikatai situacija.

Pirmadienį bendras COVID-19 aukų skaičius pasaulyje viršijo 650 tūkstančių; beveik trečdalis mirties atvejų užregistruota Europoje, pranešė naujienų agentūra AFP, remdamasi iki 16 val. Grinvičo (19 val. Lietuvos) laiku oficialių šaltinių paskelbta informacija.

Praeitų metų pabaigoje Kinijoje pirmąkart aptiktas naujasis koronavirusas jau pareikalavo 650 011 gyvybių, tačiau daugiau nei 100 tūkst. mirties atvejų buvo užregistruota nuo liepos 9-osios, ir vos per du mėnesius bendras aukų skaičius išaugo dvigubai.

Kinija paskelbė, kad šalyje ankstesnę dieną nustatytas didžiausias naujų COVID-19 atvejų skaičius per tris mėnesius.

Indonezijoje pirmadienį užsikrėtusiųjų skaičius perkopė 100 tūkst., o Raudonasis Kryžius įspėjo, kad krizė ketvirtą vietą pasaulyje pagal gyventojų skaičių užimančioje valstybėje gali „tapti nebevaldoma“.

Naujų užsikrėtimo koronavirusu atvejų padaugėjo ir Honkonge, kuriam pastarosiomis savaitėmis, regis, sėkmingai sekėsi valdyti padėtį.

Nuo šios savaitės šiame tankiai apgyvendintame mieste viešose vietose privaloma dėvėti kaukes.

„Epideminė situacija Honkonge itin bloga“, – sakė Honkongo vyriausiasis sekretorius administravimo reikalams Matthew Cheungas (Metjus Čengas), paskelbdamas apie įvedamą reikalavimą visose viešose vietose dėvėti apsaugines kaukes.

Honkonge taip pat uždrausta viešose vietose organizuoti daugiau kaip dviejų žmonių susibūrimus, o restoranams vėl leista tiekti maistą tik išsinešti.

Smūgis turizmui

Ispanija, per pandemiją jau praradusi per 28 tūkst. gyvybių ir patyrusi didžiulių ekonominių nuostolių, patyrė dar vieną smūgį, kai turizmo milžinė TUI atšaukė visus britų kelionių užsakymus į žemyninę Ispaniją nuo pirmadienio iki rugpjūčio 9 dienos.

Šis žingsnis buvo žengtas reaguojant į šeštadienį vėlai vakare Londono paskelbtą sprendimą iš Ispanijos grįžtantiems keliautojams taikyti dviejų savaičių karantiną.

„Atšaukimų jau esama ir prognozuojama, kad jų tik daugės“, – sakė Ispanijos viešbučių asociacijos generalinis sekretorius Emilio Gallego (Emilijus Galjegas).

„Niekas nevyks čia savaitę paatostogauti, kad sugrįžus į namus 14 dienų praleistų užsidarę“, – sakė jis.

Airijos oro bendrovė „Ryanair“ pirmadienį pranešė, kad pirmąjį šių finansinių metų ketvirtį patyrė didžiulių nuostolių, kai dėl koronaviruso pandemijos buvo priversta beveik keturiems mėnesiams nutupdyti savo lėktuvus.

„Praėjęs ketvirtis buvo pats sudėtingiausias per 35 metų „Ryanair“ istoriją“, – savo pareiškime nurodė oro vežėja.

Naujos prevencinės priemonės

Kitos valstybės laikosi kitokios strategijos.

Vokietijoje dėl koronaviruso bus privaloma tvarka tiriami keliautojai, grįžtantys iš šešių rizikos zonų, pirmadienį pranešė sveikatos apsaugos ministras Jensas Spahnas (Jensas Španas).

„Privalome užkirsti kelią grįžtantiems keliautojams nepastebimai užkrėsti kitus ir taip sukelti naujas užsikrėtimų grandines“, – per tviterį parašė ministras.

Belgija paskelbė, kad nuo trečiadienio daugelyje vietų bus leidžiama susitikti ne daugiau kaip šešiems asmenims. Iki šiol buvo leidžiami 15 žmonių susibūrimai.

Reikalavimai buvo sugriežtinti, kai per praėjusią savaitę šalyje buvo nustatyti 1 952 nauji COVID-19 atvejai – palyginti su ankstesne savaite, šis skaičius išaugo daugiau kaip 70 procentų.

Prancūzija įvedė naktinę komendanto valandą Atlanto vandenyno pakrantėje esančio Kibrono kurorto paplūdimiuose, kai praėjusią savaitę ten kilo naujas COVID-19 protrūkis.

Teheranas paragino iraniečius nedalyvauti susibūrimuose per vestuves ar laidotuves, koronaviruso plitimui neslopstant šioje labiausiai pandemijos paveiktoje Artimųjų Rytų valstybėje.

Tuo tarpu Jungtinė Karalystė pradėjo kovos su gyventojų nutukimu kampaniją, sveikatos apsaugos agentūrai „Public Health England“ šeštadienį paskelbus, jog tyrimo metu buvo nustatyta, kad nutukimas 40 proc. padidina mirties nuo koronaviruso riziką.

JAV biotechnologijų įmonė „Moderna“ pirmadienį pradėjo savo kuriamos vakcinos nuo COVID-19 klinikinių bandymų baigiamąjį etapą. Tą pačią dieną buvo paskelbta, kad prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) patarėjui nacionalinio saugumo klausimais R. O'Brienui diagnozuota koronavirusinė infekcija.

R. O'Brienas, aukščiausio rango amerikiečių pareigūnas, užsikrėtęs koronavirusu, „yra izoliavęsis ir dirba iš saugios vietos nuotoliniu būdu“, rašoma Baltųjų rūmų išplatintame pranešime.