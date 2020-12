„Pasaulio maisto programos“ vadovui įteikta Nobelio taikos premija

WFP vadovui Davidui Beasley‘iui prestižinis Nobelio medalis ir pažymėjimas buvo įteiktas ketvirtadienį JT organizacijos būstinėje Romoje. Ceremonija buvo transliuojama internetu. „Ši Nobelio taikos premija yra daugiau nei padėka. Tai raginimas veikti“, - sakė D. Beasley‘is.

Tai didelė garbė, už kurią jis Norvegijos Nobelio komitetui dėkoja, be kita ko, JT generalinio sekretoriaus António Guterreso, 19 000 organizacijos darbuotojų ir 100 mln. badaujančių žmonių, kuriais rūpinasi WFP, vardu, kalbėjo vadovas. Premiją jam įteikė taikos aktyvistė Lisa Pelletti Clark, viena Tarptautinio taiko biuro (IPB), kuris 1910-aisiais buvo apdovanotas Nobelio taikos premija, vadovių.

„Pasaulio maisto programa“ pagerbta už savo pastangas kovoje su badu visame pasaulyje, savo indėlį gerinant sąlygas taikai konfliktų teritorijose bei siekį, kad badas bebūtų naudojamas kaip karo ginklas. WFP, be to, įkūnija būtent tokį tarptautinį bendradarbiavimą ir atsidavimą, koks šiandien neatidėliotinai reikalingas pasauliui, per trumpą ceremoniją Osle salė Norvegijos Nobelio komiteto pirmininkas Beritas Reissas-Andersenas.

D. Beasley‘is pažymėjo, kad dėl visų karų pasaulyje, klimato kaitos, bado, kaip politinio ir karinio ginklo naudojimo, ir globalios pandemijos, kuri dar labiau blogina situaciją, 270 mln. žmonių gresia mirtis nuo bado. Esą ironiška, kad tiek daug žmonių gresia badas, kai kartu pasaulyje yra tiek daug gerovės.