Pasaulio bankas pagerino pasaulio ekonomikos prognozes

2026-01-15 11:18
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Pasaulio bankas kiek pagerino pasaulio ekonomikos augimo šiais ir ateinančiais metais prognozes, palyginti su pernai birželį skelbtomis, tačiau įspėjo dėl didėjančio pragyvenimo lygio atotrūkio tarptautiniu mastu, kartu su vėstančia prekyba ir paklausa.

Pasaulio bankas pagerino pasaulio ekonomikos prognozes / Scanpix nuotr.

Pasaulinio bendrojo vidaus produkto (BVP) augimo 2026-aisiais prognozė padidinta nuo 2,4 proc. iki 2,6 proc., o 2027 metais – nuo 2,6 proc. iki 2,7 procento.

Pasaulio banko vertinimais, pernai pasaulio ekonomika paaugo 2,7 procento.

„Nepaisant istorinės įtampos tarptautinėje prekyboje ir politinio neapibrėžtumo paaštrėjimo, pasaulio ekonomika demonstruoja didesnį atsparumą nei tikėtasi. Tikimasi, kad per artimiausius dvejus metus augimas išliks iš esmės stabilus“, – teigiama apžvalgoje.

Kartu pažymima, jog jei prognozės pasiteisins, šis dešimtmetis pasižymės silpniausiu pasaulio ekonomikos augimu nuo praėjusio amžiaus septintojo dešimtmečio.

„Artimiausiais metais pasaulio ekonomika augs lėčiau nei neramiais 1990-aisiais,  tuo pačiu metu turėdama rekordinį viešojo ir privačiojo sektoriaus skolos lygį“, – pabrėžė Pasaulio banko vyriausiasis ekonomistas Indermitas Gillas.

„Siekdamos išvengti stagnacijos ir nedarbo, besivystančių ir išsivysčiusių ekonomikų vyriausybės privalo agresyviai liberalizuoti privatų investavimą ir prekybą, suvaldyti viešąjį vartojimą ir investuoti į naujas technologijas bei švietimą“, – teigė jis.

