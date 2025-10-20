Pasaulinio masto interneto sutrikimai – stringa svetainės, žaidimai, programėlės

Problemos prasidėjo šį rytą ir yra siejamos su paslaugos „Amazon Web Services“ (AWS) gedimais.
Skundus dėl neveikiančių svetainių ir interneto paslaugų fiksuojančios interneto svetainės „Downdetector“ duomenims, vien Jungtinėse Amerikos Valstijose gauta daugiau nei 2 tūkst. pranešimų apie AWS sutrikimus.
Savo paslaugų būklės puslapyje „Amazon“ nurodė pastebėjusi „padidėjusį klaidų skaičių“ ir delsą daugelyje AWS paslaugų.
Pasak „Downdetector“, sutrikimai fiksuoti tokiose svetainėse kaip „Snapchat“, „Roblox“, „Amazon“, „Vodafone“ ir „Coinbase“.
„Mes aktyviai dirbame, siekdami išspręsti šią problemą ir suprasti jos priežastis. Naujienas pateiksime per 45 minutes arba anksčiau, jei turėsime papildomos informacijos“, – teigiama AWS svetainėje.
Naujausi komentarai