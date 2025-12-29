Parduodami „prakeikti“ XV amžiaus rūmai

Rūmai yra dviejų aukštų, su prašmatniai dekoruotais laiptais, biblioteka, tarnybiniais butais ir panoramine terasa. Ca' Dario parduoti bandyta jau 2024 m., tačiau po kurio laiko atitinkamas skelbimas buvo pašalintas. Dabar rūmai vėl įtraukti į nekilnojamojo turto agentūros „Engel&Völkers“ parduodamų objektų sąrašą. Pardavimo kaina neatskleidžiama.
Rūmus 1489 m. pastatė Giovanni Dario, Venecijos ambasadorius sultono Mehmedo II dvare. Jie laikomis architektūros šedevru – čia susilieja renesanso elegancija ir Venecijos žavesys. Per šimtmečius apie Ca' Dario susiformavo paslaptinga aura. Per 546 metus kai kurių pastato savininkų likimas susiklostė tragiškai, todėl jis pradėtas vadinti „prakeiktais rūmais“. Tačiau net šios niūrios legendos nesustabdė nei savininkų kaitos, nei investicijų į rūmų išsaugojimą.
Rūmai yra prestižiniame Sestiere Dorsoduro kvartale tarp Santa Maria della Salute bažnyčios ir Morkaus aikštės.
„Kiekvienas šių rūmų kampelis atspindi miesto, kuris šimtmečius buvo tiltas tarp Rytų ir Vakarų, meną, istoriją ir kultūrą. Ca' Dario nėra tik nekilnojamojo turto objektas: tai istorijos dalis, prabangi rezidencija su giliomis šaknimis ir šviesia ateitimi – puikus pasirinkimas tiems, kurie ieško elegancijos, prestižo ir autentiško ryšio su išskirtiniausia Venecija“, – rašoma nekilnojamojo turto agentūros skelbime.
