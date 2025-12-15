Pagrindiniai Europos akcijų indeksai pradeda savaitę su pliuso ženklu

Investuotojai laukia šią savaitę vyksiančių centrinių bankų posėdžių.
Rinkose plačiai manoma, kad Europos Centrinis Bankas (ECB) nepakeis skolinimosi kainų, bet pagerins bendrojo vidaus produkto (BVP) augimo prognozes.
Pinigų politikos sprendimus taip pat ketina skelbti Anglijos, Švedijos ir Norvegijos centriniai bankai.
Visgi dėmesio centre tebėra geopolitiniai įvykiai ir rinkos atidžiai stebi derybas dėl taikos Ukrainoje.
Prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį Berlyne pratęs derybas su JAV delegacija.
