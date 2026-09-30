DI sistemų saugumą tikrinanti bendrovė „Mindgard“ BBC pranešė, kad liepos mėnesį nustatė, jog DI modeliai „Kimi K2.6“ ir „K3 Swarm“ sugebėjo apeiti kūrėjų nustatytus saugumo apribojimus. Tai paaiškėjo vykdant procesą, vadinamą „pabėgimu iš kalėjimo“, kurio metu tyrėjai naudoja sudėtingų instrukcijų seką, kad patikrintų, ar DI įrankiai ignoruoja apribojimus. Pasak „Mindgard“, tokios priemonės turėjo užkirsti kelią „Kimi“ modeliams aptarti nerimą keliančias temas.
„Moonshot“ BBC teigė palankiai vertinanti trečiųjų šalių pastabas „kaip pagrindinį ramstį kuriant geresnį ir saugesnį DI“. Bendrovė taip pat pranešė BBC, kad dėl šių išvadų veda derybas su „Mindgard“.
„Mindgard“ įkūrėjas Peteris Garraghanas BBC teigė, kad išvados apie „Kimi K2.6“ ir „K3 Swarm“ kelia susirūpinimą. „Kai „pabėgimas iš kalėjimo“ pavyks, jie kalbės bet kokia tema, netgi laisvai siūlys rekomendacijas dėl kitų temų, kurios taip pat yra žalingos“, – sakė jis.
„Mindgard“ neįrodė, ar „Kimi“ pateiktos instrukcijos nerimą keliančiomis temomis veiktų. Tačiau ji teigė, kad apsaugos mechanizmai turėjo užkirsti kelią minėtiems modeliams pradėti diskusijas su vartotojais tokiomis temomis.
P. Garraghanas gynė „Mindgard“ sprendimą viešai aptarti „Moonshot“ atvejį ir teigė, kad įmonė informavo kūrėją ir neatskleidžia pagrindinių detalių apie tai, kaip ji pasiekė, kad kinų įmonės modeliai ignoruotų apribojimus.
„Mindgard“ apie savo atradimą įspėjo „Moonshot“ liepos 27 d. elektroniniu laišku, o po maždaug savaitės pateikė papildomos informacijos. Vėliau, rugsėjo 12 d., ji paskelbė tinklaraščio įrašą apie šią problemą.
Tačiau „Mindgard“ teigė, kad „Moonshot“ susisiekė su ja tik neseniai, po to, kai BBC kreipėsi į ją dėl komentarų.
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