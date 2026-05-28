Pabėgimas iš Alkatrazo tvirtovės

1962 m. birželio 11 d. naktį iš Alkatrazo tvirtovės (JAV) dingo trys vyrai – Frankas Morrisas ir broliai Johnas bei Clarence’as Anglinai.
Ketvirtasis kalinys Allenas Westas padėjo įgyvendinti planą, bet nespėjo laiku ištrūkti iš savo kameros.
Kelis mėnesius jie ruošėsi pabėgimui.
Vyrai naudojo primityvius įrankius, įskaitant savadarbį grąžtą, pagamintą iš sulūžusio dulkių siurblio variklio.
Pasak FTB, vyrai savo lovose paliko manekenų galvas, kurias pagamino iš gipso, kūno spalvos dažų ir žmogaus plaukų.
Galvos atrodė gana tikroviškos, kad apgautų sargybinius, kai šie tikrino lovas.
Kai F. Morrisas ir broliai Anglinai prasiskverbė pro kamerų angas, jie pateko į nesaugomą koridorių už kamerų bloko, užlipo į paslėptą dirbtuvę virš kamerų ir galiausiai per ventiliacijos angą pasiekė kalėjimo stogą.
Iš ten jie nusileido žemyn išorine kamerų korpuso siena ir pajudėjo link vandens.
Tačiau išeiti iš pastato dar nereiškė pabėgimo iš Alkatrazo.
Jie turėjo pasiekti žemyną, perplaukus įlanką, kovojant su lediniu vandeniu bei stipriomis srovėmis.
Taigi vyrams reikėjo valties, o žaliava jau buvo Alkatraze, kur kaliniai lauke dėvėdavo kalėjimo išduotas striukes.
Dešimtys jų galėjo tapti vandeniui atsparia medžiaga.
F. Morris ir broliai Anglinai, padedami kitų kalinių, pradėjo rinkti striukes.
Vyrai, prieš eidami į patalpas, savo striukes numesdavo kieme ir leisdavo bendrams jas paimti.
Galiausiai bėgliai jų surinko mažiausiai 50.
Plaustas, kurį vėliau tuščią vandenyje aptiko FTB pareigūnai, buvo 1,83 x 4,3 m ploto.
Bet kaip jį pavyko padaryti? Bėgliams veikiausiai pravertė du seni žurnalo „Popular Mechanics“ numeriai, rasti kalėjimo bibliotekoje.
Atrodo, kad vienas žurnalo numeris paskatino vyrus pagalvoti apie plūdrumą, o kitas galbūt padėjo išspręsti siūlių problemą.
Beje, žurnalai Alkatrazą galėjo pasiekti tik patikrinti kalėjimo cenzorių, kurie turėjo pašalinti viską, kas galėtų padėti kaliniams pabėgti.
Bėgliai taip pat pasigamino medinius irklus, o muzikos instrumentą pritaikė plaustui pripūsti.
Ar savadarbis plaustas iš tikrųjų nunešė vyrus tolyn nuo Alkatrazo, niekas nežino.
Kalėjimų biuras įtraukė F. Morrisą ir brolius Anglinus į dingusių be žinios sąrašą, manoma, kad jie veikiausiai nuskendo.
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