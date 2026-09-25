 Otavoje bus pervadinta Trumpo aveniu

Otavoje bus pervadinta Trumpo aveniu

2026-09-25 11:09
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

Kanada atsako į JAV prezidento Donaldo Trumpo pomėgį pervadinti įvairius objektus ir pati paskelbdama apie pavadinimo pakeitimą – Trumpo aveniu Otavoje netrukus taps praeitimi.

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<span>Otavoje bus pervadinta Trumpo aveniu</span>
Otavoje bus pervadinta Trumpo aveniu / Scanpix nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Taip miestas atsako JAV lyderiui, kuris, be kita ko, primygtinai tvirtina, kad Kanada turėtų nustoti egzistuoti kaip valstybė ir vietoj to tapti 51-ąja JAV valstija.

Otavos miesto taryba trečiadienio vakarą vienbalsiai balsavo už tai, kad D. Trumpo vardas būtų pašalintas iš žaliuojančio sostinės gyvenamojo rajono.

„Man nepatinka mintis, kad mūsų mieste kas nors būtų pavadinta Donaldo Trumpo, kuris demonstravo priešiškumą Kanados atžvilgiu, vardu“, – sakė meras Markas Sutcliffe‘as.

Trumpo aveniu yra Centriniu parku vadinamame rajone, kuriame daugelio gatvių pavadinimai susiję su Niujorku – D. Trumpo gimtuoju miestu.

Trumpo aveniu gyventojai dabar turės sudaryti komitetą, kuris išrinks naują gatvės pavadinimą. Jis įsigalios kitais metais, o iki tol gatvė išlaikys dabartinį pavadinimą.

Valdant D. Trumpui, šių kaimynių ir ilgamečių artimų sąjungininkių santykiai smarkiai pablogėjo dėl jo agresyvios politikos „Pirmiausia – Amerika“ ir paniekos ilgalaikiams aljansams bei ryšiams.

Nuo savo antrosios kadencijos pradžios jis įvedė muitus Kanadai, o neseniai pareiškė, kad JAV vyriausybė šių šalių pasienyje esantį Ontarijo ežerą nuo šiol vadins Amerikos ežeru.

D. Trumpas socialiniuose tinkluose taip pat įžeidinėjo ir išjuokė ministrą pirmininką Marką Carney.

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O Lietuva kada pervadins Kauną į Trampą ?
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