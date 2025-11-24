Nuteistasis Brazilijos eksprezidentas mėgino nusiimti apykoję

Brazilijos naujienų agentūra „Agencia Brasil“, cituodama J. Bolsonaro advokatų žodžius, sekmadienį pranešė, kad pateiktame prašyme teigiama, jog buvusio šalies vadovo sveikata „yra dėl įvairių priežasčių sutrikusi“.
J. Bolsonaro buvo sulaikytas šeštadienį, kai iš jam uždėtos apykojės buvo gautas signalas, kad prietaisą galimai mėginama nuimti. Paskiau teismo paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip jis prisipažįsta „iš smalsumo“ kaitinęs apykoję lituokliu, o nuotraukose matyti, kad dalis plastikinio šio prietaiso korpuso yra apdeginta.
Vieno policijos pareigūnas teigimu, prietaisas, atrodo, vis dar veikia.
Jo advokatai teigė, kad J. Bolsonaro apykojės nuimti nebandė, nes vaizdo įraše ir pareigūno vertinime jokių bandymų ją nuimti neužfiksuota. Pats J. Bolsonaro teismo posėdyje tyrėjams sakė, kad jį kamuoja „haliucinacijos“.
Buvusio Brazilijos prezidento teisininkų komanda, remdamasi medicinine išvada, paaiškino, kad J. Bolsonaro vartoja įvairius vaistus ir dėl kelių bendro jų poveikio buvo sutrikęs. Jie teigė, kad jį kamuoja plaučių infekcijos, gastritas, odos vėžys, nuolatinis žagsėjimas ir komplikacijos, prasidėjusios po to, kai buvo užpultas 2018 m. rinkimų kampanijos metu.
Aukščiausiojo Teismo teisėjas Alexandre‘as de Moraesas nurodė jį sulaikyti prevencine tvarka, tokį sprendimą motyvuodamas mėginimu sugadinti prietaisą ir planais prie J. Bolsonaro namų surengti budėjimą, kuris, jo nuomone, galėjo sutrukdyti stebėjimą.
Septyniasdešimtmečiui buvusiam Brazilijos prezidentui rugpjūtį už teismo nutarčių pažeidimą buvo skirta namų arešto bausmė. Atskiras prašymas dėl sveikatos priežasčių jį palikti namų arešte penktadienį buvo atmestas.
Šis areštas yra taikomas atskirai nuo daugiau nei 27 metų laisvės atėmimo bausmės, kurią J. Bolsonaro rugsėjį gavo už tai, kas pralaimėjęs 2022 m. rinkimus mėgino surengti perversmą. Šis nuosprendis nėra įsiteisėjęs.
