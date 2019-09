Nurodė, kiek dienų per metus Europos Sąjungos piliečiai galės praleisti Baltarusijoje

Sutarties dėl vizų išdavimo procedūrų supaprastinimo pasirašymas su Europos Sąjunga leis jos šalių piliečiams būti Baltarusijoje ne 90, o 180 dienų per metus. Tai pirmadienį pranešė Baltarusijos URM atstovai.

„Įsigaliojus sutarčiai, Baltarusijos vizos kaina ES šalių piliečiams bus sumažinta iki 35 eurų. Taip pat bus išplėstas sąlygų, leidžiančių išduoti nemokamas vizas nekomerciniais tikslais, sąrašas. Be to, užsieniečių buvimo Baltarusijoje laikas bus pailgintas dvigubai: nuo 90 dienų per metus iki 180“, – informavo žinybos atstovai.

Baltarusijos URM darbuotojai taip pat pridūrė, jog „ketinama dar labiau supaprastinti įvažiavimą į mūsų šalį pagal galiojančius bevizius režimus“.

Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka įgaliojo šalies URM surengti derybas ir pasirašyti su ES sutartis dėl vizų išdavimo supaprastinimo ir readmisijos. Minskas ir Briuselis kelerius pastaruosius metus svarstė galimybę pasirašyti šiuos dokumentus. Manoma, kad po visų vidaus procedūrų Šengeno vizos baltarusiams kainuos 35 eurus, taip pat bus supaprastintos kai kurios normos jas gaunant.