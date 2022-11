Nufilmavo rusų užimtas pozicijas: apkasuose ir skalbyklės, ir Antrojo pasaulinio karo meto pabūklai

Lėktuvams numušti skirtos rusų raketos S–300 krinta ant Ukrainos miestų, nes rusams akivaizdžiai pradėjo trūkti sparnuotųjų ar balistinių „Iskander“ raketų.

Į Zaporižios miestą pataikiusios zenitinės raketos, skirtos seniems priešlėktuviniams kompleksams, vis vien padarė didelių nuostolių. Pranešama, kad žuvo mažiausiai vienas civilis.

Be raketų rusai ir toliau leidžia iranietiškus dronus. Nors jie negali skraidinti kelių šimtų kilogramų svorio sprogmenų kaip „Kalibr“ raketos, bet jų bombos, sveriančios apie 40 kg, dabar tapo pagrindine rusų priemone, kuria norima sunaikinti Ukrainos energetikos sistemą.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

„Rusija iš Irano užsakytas balistines raketas pirmiausiai nutaikys į energetikos infrastruktūrą“, – sakė vakarinėje vaizdo žinutėje lapkričio 6-ąją Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

V. Zelenskis tikisi gerų naujienų dėl pažadėtos vakarietiškos priešlėktuvinės gynybos, bet neatmeta ir galimybės evakuoti Kyjivo gyventojus. Jis išvadino Irano atstovus melagiais, kad šie nedrįsta pripažinti tiekiantys rusams bepiločius, kuriais naikinami Ukrainos miestai.

„Šiandien iš Irano oficialių atstovų buvo pranešimų. Jie nusprendė prisipažinti, kad vis dėl to tiekia dronus Rusijos teroristinei veiklai. Tačiau jie vis dėlto pamelavo. Kasdien numušame maždaug po dešimt Irano bepiločių orlaivių, o Irano režimas tvirtina, kad neva davė rusams jų nedaug ir dar iki plataus masto invazijos pradžios“, – savo pranešime kalbėjo V. Zelenskis.

Iš pradžių iraniečiai iš viso neigė, kad pardavė Vladimiro Putino režimui dronų. Dabar, kai paaiškėjo, kad planuoja Maskvai perduoti dar ir raketų, Teheranas jau pradėjo kalbėti kitaip.

„Kalbant apie pasipiktinimą, kurį išreiškė kai kurios vakarų šalys, teigiančios, kad Irano islamo respublika aprūpino Rusiją raketomis ir bepiločiais, kad padėtų jai kare Ukrainoje, ta dalis apie raketas – visiškai klaidinga. O dėl bepiločių orlaivių yra dalis tiesos. Rusijai dar kelis mėnesius prieš karą Ukrainoje pateikėme ribotą skaičių dronų“, – teigė Irano užsienio reikalų ministras Hossein Amirabdollahian.

Būtent dėl tokių dronų smarkiai nukentėjo Ukrainos sostinės Kyjivo elektros paskirstymo sistema. Ir tris milijonus gyventojų turintis miestas dabar nuolat dalimis atjunginėjamas nuo elektros tinklo. Tai daroma tam, kad turimų galingumų pakaktų visiems, nors ir su pertrūkiais.

„Atskirai buvo svarstomos atsakomosios priemonės prieš raketų ir bepiločių terorą. Jau yra gana reikšmingų rezultatų – numuštų dronų procentas išaugo. Tačiau darbo dar yra. Privaloma užtikrinti visišką Ukrainos dangaus apsaugą ir toliau darysime viską, kas įmanoma ir neįmanoma. Artimiausiomis savaitėmis tikimės gerų naujienų dėl priešlėktuvinės ir priešraketinės gynybos Ukrainoje“, – teigė Ukrainos prezidentas.

Už mano nugaros štai ji, patrankėlė. Trumpai tariant, kai ją pagamino, mano seneliui buvo 10 metų.

Ukrainiečiai daug tikisi iš pažadėtų NASAMS ir trumpesnio nuotolio „Hawk“ priešlėktuvinių sistemų. Bet vargu, ar jiems pavyktų visiškai apsaugoti bent jau didžiųjų Ukrainos miestų dangų. Tokiomis aplinkybėmis Ukrainos valdžia netgi prabilo apie galimą masinį Kyvijo gyventojų evakavimą į vakarinę šalies dalį, jei daugiamilijoninio miesto elektros, vandentiekio ir šilumos tiekimo sistema būtų visiškai paralyžiuota. Kad taip neatsitiktų, Ukrainos kariai iš visų jėgų stengiasi atremti tebesitęsiantį rusų puolimą Donecko srityje ir kontratakuoti Chersone. Pastarosiomis paromis pablogėjus orams, Ukrainos frontuose didelių postūmių nematyti. Neatrodo, kad V. Putino režimui padėjo šimtai tūkstančių priverstinai mobilizuotųjų. Beje, tai – vyresni, daugiau išmanymo apie karą ir rusiškus ginklus turintys žmonės.

„Už mano nugaros štai ji, patrankėlė. Trumpai tariant, kai ją pagamino, mano seneliui buvo 10 metų. Jei kuris nors galvojo, kad 21 amžiuje bus kariaujama blasteriais, jie suklydo“, – kalbėjo karys.

Šią gana pavykusią 152 mm haubicą D1 rusai pradėjo gaminti dar per Antrąjį pasaulinį karą 1943-iasiais. Be abejo, jie turi daug modernesnių ginklų, bet kaip parodė rusų užimtas pozicijas nufilmavę Ukrainos kariai, V. Putino į karą pasiųstiems rusams rūpi ne vien ginklai – kaip gi be skalbyklės apkasuose.