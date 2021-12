Nobelio premijos teikiamos per kuklias ceremonijas laureatų šalyse

2021 metų Nobelio premijos nuo pirmadienio laureatams teikiamos per kuklias, pandemijos laikams pritaikytas ceremonijas jų šalyse.

Antrus metus iš eilės dėl koronaviruso teko atsisakyti tradicinio iškilmingo banketo Stokholme dalyvaujant chemijos, fizikos, medicinos, literatūros ir ekonomikos premijų laureatams. Nobelio taikos premija atskirai įteikiama Norvegijos sostinėje Osle.

Literatūros premijos laureatas, Anglijoje gyvenantis tanzaniečių prozininkas Abdulrazakas Gurnah (Abdulrazakas Gurna), savo apdovanojimą gavo pirmasis – ceremonija įvyko pirmadienį per pietus Švedijos ambasadorės rezidencijoje Londono centre.

Ambasadorė Mikaela Kumlin Granit sakė, kad A. Gurnah apdovanotas už „bekompromisį ir gailestingą įsigilinimą į kolonializmo padarinius ir pabėgėlių likimus prarajoje tarp kultūrų ir žemynų“.

„Įprastai premiją gautumėte iš Jo Didenybės Švedijos karaliaus rankų, – pasakė ji A. Gurnah per ceremoniją, dalyvaujant rašytojo draugams, šeimos nariams ir kolegoms. – Tačiau šiemet būsite pagerbtas per atstumą... dėl pandemijos.“

A. Gurnah, užaugęs Zanzibaro saloje ir Angliją atvykęs 7-ajame dešimtmetyje, kaip 18-metis pabėgėlis, pasinaudodamas savo patirtimi parašė 10 romanų, tarp jų „Atminimą apie išvykimą“ (Memory of Departure), „Piligrimų kelią“ (Pilgrims Way), „Gyvenimą po visko“ (Afterlives) ir „Rojų“ (Paradise). Jis yra sakęs, kad migracija yra ne vien jo istorija, tai – „mūsų laikų fenomenas“.

Vėliau pirmadienį Nobelio fizikos premijos laureatas italas Giorgio Parisi (Džordžas Parisis) turi atsiimti apdovanojimą per ceremoniją Romoje. JAV gyvenantys fizikos premijos laureatas Syukuro Manabe (Sjukuras Manabė), chemijos premijos laureatas Davidas W. C. MacMillanas (Deividas V. C. Makmilanas) ir ekonomikos premijos laureatas Joshua D. Angristas (Džošua D. Angristas) savo medalius ir diplomus atsiims Vašingtone.

Kitos ceremonijos visą šią savaitę vyks Vokietijoje ir Jungtinėse Valstijose. Penktadienį – per premijų įkūrėjo Alfredo Nobelio mirties metines – Stokholmo rotušėje įvyks iškilminga ceremonija vietos auditorijai, joje dalyvaus karalius Carlas XVI Gustavas (Karlas XVI Gustavas) ir kiti svarbūs Švedijos karališkosios šeimos nariai.

Nobelio premiją sudaro diplomas, auksinis medalis ir 10 mln. kronų (apie 1 mln. eurų), padalijamų visiems kurios nors premijos laureatams, jei jų yra keli. Nobelio premijų laimėtojai buvo paskelbti spalio mėnesį.

Nobelio taikos premija Osle teikiama todėl, kad to dėl jam vienam žinomų priežasčių norėjo A. Nobelis. Ceremonija čia turi įvykti penktadienį; jos metu bus pagerbti šią premiją šiemet laimėję žurnalistai – Maria Ressa (Marija Resa) iš Filipinų ir Dmitrijus Muratovas iš Rusijos.

Norvegijos naujienų agentūra NTB pranešė, kad ceremonija bus kuklesnė nei paprastai, dalyvaus mažiau svečių, dalyviai turės dėvėti kaukes.

Norvegijoje nustatoma vis daugiau pandeminio koronaviruso naujosios omikron atmainos atvejų. Norvegijos Nobelio komiteto atstovas NTB sakė, kad komitetas „nuolat palaiko kontaktus su sveikatos apsaugos pareigūnais Osle“.