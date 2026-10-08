Nobelio literatūros premijos laureate tapo kanadiečių autorė Anne Carson

A. Carson premija skirta už drąsią ir išradingą kūrybą, kuri, žaismingai plėtodama dialogą su klasikine tradicija, sukūrė naujas šiuolaikinės literatūros formas, priduriama pareiškime.
Praėjusiais metais premija atiteko vengrų rašytojui Laszlo Krasznahorkai.
Penktadienį bus paskelbti taikos, o pirmadienį – ekonomikos mokslų premijų laureatai.
Išskyrus Nobelio ekonomikos mokslų premiją, visos Nobelio premijos įsteigtos pagal dinamito išradėjo ir premijų steigėjo Alfredo Nobelio (1833–1896) testamentą.
Jos pirmą kartą įteiktos 1901 m., tad šiemet minimos 125-osios jų metinės. Šia proga kiekvienos kategorijos piniginė premija buvo padidinta 1 mln. Švedijos kronų, iki 12 mln. kronų (apie 1 mln. eurų).
Premijos tradiciškai įteikiamos gruodžio 10-ąją – A. Nobelio mirties dieną.
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