Nobelio literatūros premija paskirta vengrui Laszlo Krasznahorkai

Laureatas gaus aukso medalį, diplomą ir 11 mln. Švedijos kronų (1 mln. eurų) piniginę premiją.
Akademijos pranešime žiniasklaidai sakoma, kad L. Krasznahorkai yra „didis rašytojas, atstovaujantis Vidurio Europos tradicijai, kuri tęsiasi nuo Kafkos iki Thomas Bernhardo, ir pasižymintis absurdu bei groteskišku ekscesu“.
„Tačiau jo kūryboje yra daugiau stygų, ir jis taip pat žvelgia į Rytus, pasirinkdamas labiau kontempliatyvų, subtiliai sukalibruotą toną“, – sakoma jame.
L. Krasznahorkai jau kelerius metus ekspertų buvo minimas kaip galimas Nobelio literatūros premijos laureatas.
Šiemet ekspertai prognozavo, kad nugalėtoju greičiausiai taps europietis vyras.
Praeitais metais Švedijos akademija paskyrė Nobelio literatūros premiją Pietų Korėjos autorei Han Kang „už intensyvią poetišką prozą, kurioje susiduriama su istorinėmis traumomis ir atskleidžiamas žmogaus gyvenimo trapumas“.
Šių metų Nobelio premijų sezonas prasidėjo pirmadienį, kai buvo paskelbta, jog premija už pasiekimus medicinos srityje atiteko amerikiečiams Mary E. Brunkow ir Fredui Ramsdellui bei japonui Shimonui Sakaguchi. Jie pagerbti už tyrimus, atskleidusius, kaip imuninė sistema išmoksta „nepulti savęs“.
Antradienį paaiškėjo Nobelio fizikos premijos laureatai – jais tapo JAV dirbantys amerikiečiai Johnas Clarke'as ir Johnas M. Martinis bei prancūzų kilmės mokslininkas Michelis H. Devoret, įvertinti „už makroskopinio kvantinės mechanikos tuneliavimo ir energijos kvantavimo elektros grandinėje atradimą“.
Trečiadienį šių metų Nobelio chemijos premija paskirta japonui Susumu Kitagawai, australui Richardui Robsonui ir Omarui M. Yaghi iš JAV už metalų ir organinių junginių struktūrų sukūrimą.
Itin didelio dėmesio sulaukiančios taikos premijos laureatas ar laureatai paaiškės penktadienį. Apdovanojimų sezoną kitą pirmadienį užbaigs ekonomikos premijos laureato paskelbimas.
Premijos bus įteiktos Osle ir Stokholme gruodžio 10 dieną, kai minimos Alfredo Nobelio mirties metinės. 1896-aisiais miręs išradėjas A. Nobelis šias premijas įsteigė savo testamentu.
