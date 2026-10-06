Nobelio fizikos premija skirta belgų mokslininkui

Nobelio premija šis belgų fizikas, dirbantis Viskonsino universitete Madisone, pagerbtas už subatominių dalelių tyrimus šio universiteto neutrinų observatorijoje Pietų ašigalyje.
„Francis Halzenas vadovauja tarptautinei mokslininkų ir inžinierių komandai, kuri mums suteikė fantastišką priemonę. Jo atkaklumas ir mokslinė vizija atvėrė kelią naujos rūšies astronomijai“, – pranešime spaudai sakė Nobelio fizikos komiteto pirmininkas Markas Pearce'as.
Pernai Nobelio fizikos premija atiteko britui Johnui Clarke'ui, prancūzui Micheliui Devoret ir amerikiečiui Johnui Martinisui už kvantinės mechanikos pritaikymą praktikoje, leidusį sukurti įvairiausias skaitmenines technologijas – nuo mobiliųjų telefonų iki naujos kartos kompiuterių.
Po fizikos premijos trečiadienį bus paskelbtas Nobelio chemijos premijos laureatas.
Literatūros laureatas paaiškės ketvirtadienį, o bene labiausiai laukiama – taikos premija – bus skirta penktadienį.
Pernai JAV prezidentas Donaldas Trumpas aktyviai siekė gauti šį apdovanojimą – Venesuelos opozicijos lyderė Maria Corina Machado jam net atidavė savo Nobelio medalį. Komitetas žino, kad jis vėl atidžiai stebės procesą.
Nobelio premijų sezoną spalio 12 dieną užbaigs ekonomikos premijos laureato paskelbimas.
Medicinos premija pirmadienį atiteko JAV psichiatrui bei neurologui Karlui Deisserothui ir Vokietijos mokslininkams Peteriui Hegemannui bei Georgui Nageliui.
Šių metų piniginis prizas yra 12 mln. Švedijos kronų (1,06 mln. eurų), nepriklausomai nuo to, ar jis skiriamas vienam asmeniui, laureatų grupei, ar organizacijai.
Šių metų laureatai savo apdovanojimą – diplomą, aukso medalį ir pinigų čekį – atsiims iš karaliaus Karlo XVI Gustafo rankų per iškilmingą ceremoniją Stokholme gruodžio 10 dieną, minint šių premijų įkūrėjo Alfredo Nobelio mirties metines.
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