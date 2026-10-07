Nobelio chemijos premijos laureatais tapo Henri Kaganas ir Kenso Soai

Henri Kaganas gimė 1930 m. Bulonėje-Bijankūre, Prancūzijoje. Jis yra Pietų Paryžiaus universiteto, dabar vadinamo Paryžiaus-Saklė universitetu, profesorius emeritas.
Kenso Soai gimė 1950 m. Hirošimoje, Japonijoje. Jis yra Japonijos Tokijo mokslo universiteto profesorius emeritas.
Praėjusiais metais šis apdovanojimas už vadinamųjų metalinių-organinių tinklų (angl. metal-organic frameworks) sukūrimą buvo skirtas Susumu Kitagawai iš Japonijos, Richardui Robsonui iš Australijos ir Omarui Yaghi iš Jungtinių Valstijų.
Chemija yra trečioji iš šešių Nobelio premijų kategorijų, kurių laureatai vienas po kito skelbiami spalio pradžioje.
Anksčiau šią savaitę Nobelio fiziologijos arba medicinos premija buvo skirta Vokietijos mokslininkams Peteriui Hegemannui ir Georgui Nageliui bei amerikiečiui Karlui Deisserothui. Vėliau Nobelio fizikos premija atiteko iš Belgijos kilusiam amerikiečių mokslininkui Francisui Halzenui.
Artimiausiomis dienomis bus paskelbti literatūros, taikos ir ekonomikos mokslų premijų laureatai.
Išskyrus Nobelio ekonomikos mokslų premiją, visos Nobelio premijos įsteigtos pagal dinamito išradėjo ir premijų steigėjo Alfredo Nobelio (1833–1896) testamentą.
Jos pirmą kartą įteiktos 1901 m., tad šiemet minimos 125-osios jų metinės. Šia proga kiekvienos kategorijos piniginė premija buvo padidinta 1 mln. Švedijos kronų, iki 12 mln. kronų (apie 1 mln. eurų).
Premijos tradiciškai įteikiamos gruodžio 10-ąją – A. Nobelio mirties dieną.
Naujausi komentarai