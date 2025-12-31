Niujorke per Naujuosius – kairiųjų pažiūrų mero prisaikdinimas ir vakarėlis

Laikrodžiams išmušus vidurnaktį ir atėjus 2026 metams, Z. Mamdani duos priesaiką apleistoje metro stotelėje ir perims didžiausio Jungtinių Valstijų miesto vairą. Jis taps pirmuoju Niujorko meru musulmonu.
Jo biuras teigia, kad santūri priesaikos davimo vieta atspindi jo įsipareigojimą darbo žmonėms – 34 metų demokratas per rinkimų kampaniją žadėjo spręsti sparčiai augančių pragyvenimo išlaidų problemą.
Tačiau keliamas klausimas, ar Z. Mamdani, kuris prieš metus buvo beveik nežinomas, sugebės įgyvendinti savo ambicingą darbotvarkę, kurioje numatyta įšaldyti nuomos mokesčius, užtikrinti visuotinę vaikų priežiūrą ir nemokamus viešuosius autobusus.
Pasibaigus rinkimams, „simbolizmas rinkėjus veikia ribotai. Daug svarbesni tampa darbo rezultatai“, teigė Niujorko universiteto dėstytojas Johnas Kane'as.
Tai, ką darys D. Trumpas, gali būti lemiamas veiksnys.
Respublikonas, pats kilęs iš Niujorko, ne kartą kritikavo Z. Mamdani, tačiau lapkritį Baltuosiuose rūmuose jie susitikę kalbėjosi stebėtinai šiltai.
Politikos analitikas ir Kolumbijos universiteto politikos mokslų profesorius Lincolnas Mitchellas (Linkolnas Mičelas) sakė, kad tas susitikimas Z. Mamdani atžvilgiu negalėjo būti geresnis.
Tačiau jis perspėjo, kad jų santykiai gali greitai pašlyti.
Vienas iš konflikto židinių gali būti imigracijos reidai, D. Trumpui vis intensyviau kovojant su migrantais visose Jungtinėse Valstijose.
Z. Mamdani pažadėjo ginti imigrantų bendruomenes.
Prieš lapkritį vykusius rinkimus prezidentas taip pat grasino sumažinti federalinį finansavimą Niujorkui, jei šis išrinks Z. Mamdani, kurį jis pavadino komunistiniu pamišėliu.
Išrinktasis meras yra sakęs, kad mano, jog D. Trumpas yra fašistas.
Platus vakarėlis
Vidurnaktį privačiai prisaikdinti Z. Mamdani ir pradėti jo ketverių metų kadenciją padės Niujorko generalinė prokurorė Letitia James, kuri D. Trumpui neseniai iškėlė bylą.
Didesnė, iškilminga inauguracija numatyta ketvirtadienį, kai kalbas sakys kairiųjų pažiūrų sąjungininkai senatorius Bernie Sandersas ir kongresmenė Alexandria Ocasio-Cortez.
Tikimasi, kad renginyje prie rotušės dalyvaus apie 4 tūkst. svečių, kuriems išduoti bilietai.
Z. Mamdani komanda taip pat rengia vakarėlį, kuris, pasak jo, suteiks galimybę dešimtims tūkstančių niujorkiečių stebėti ceremoniją Brodvėjaus gatvėje esančiose erdvėse.
Naujos jo pareigos reiškia ir Z. Mamdani gyvenamosios vietos pakeitimą – jis iškeitė savo nuomojamą butą Kvinso rajone į prabangią mero rezidenciją Manhatane.
Buvo klausimų dėl to, ar jis pasirinks persikelti į oficialią rezidenciją, atsižvelgiant į tai, kad jo rinkimų kampanija buvo susijusi su būsto įperkamumo klausimais. Z. Mamdani teigė, kad tai daro daugiausia dėl saugumo sumetimų.
Gimęs Ugandoje indų kilmės šeimoje, Z. Mamdani, būdamas septynerių metų, persikėlė į Niujorką ir augo pasiturinčioje aplinkoje, o politikoje dalyvavo palyginti neilgai – prieš išrenkant meru tapo Niujorko valstijos asamblėjos nariu.
Z. Mamdani taip pat užmezgė dialogą su verslo lyderiais, iš kurių kai kurie prognozavo masinį pasiturinčių niujorkiečių išvykimą, jei jis laimėtų. Nekilnojamojo turto lyderiai paneigė šiuos teiginius.
Būdamas palestiniečių teisių gynėjas, jis turės įtikinti žydų bendruomenę savo įtraukiu vadovavimo stiliumi.
Neseniai viena iš jo samdytų darbuotojų atsistatydino po to, kai paaiškėjo, kad prieš daugelį metų ji rašė antisemitinius įrašus socialiniame tinkle „X“, tada vadintame „Twitter“.
