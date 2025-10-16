„Nestle“ skelbia apie masinius atleidimus

Tai sukėlė jos akcijų nuvertėjimą 8 procentais.
„Pasaulis keičiasi, todėl „Nestle“ turi keistis dar sparčiau“, – pareiškė rugsėjo pradžioje tarptautinės bendrovės vadovo pareigas perėmęs Philippas Navratilas, sprendimą pavadinęs „sunkiu, bet būtinu“.
„Nestle“ pardavimų pajamos per tris metų ketvirčius, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, sumenko 1,9 proc. iki 65,9 mlrd. Šveicarijos frankų. Pajamos Amerikos žemynuose sumažėjo 4,8 proc., Azijoje, Afrikoje ir Okeanijoje – 2,5 proc., tačiau Europoje – paaugo 2,6 procento.
Anot bendrovės, numatytas 12 tūkst. biuro darbuotojų atleidimas leis sutaupyti 1 mlrd. Šveicarijos frankų. Be to, jau pradėtas 4 tūkst. darbo vietų gamybos ir tiekimo padaliniuose naikinimas.
Maisto gamybos milžinė, kuriai priklauso daugiau kaip 2 tūkst. prekės ženklų, įskaitant „Kit Kat“ šokoladinius batonėlius, „Nespresso“ kavą, „Perrier“ geriamą vandenį ir „Purina“ šunų ėdalą, rugsėjį patyrė neramų laikotarpį, kai dėl nepriimtinų romantinių santykių buvo atleistas ankstesnis jos vadovas. Po to anksčiau nei tikėtasi pasitraukė ir bendrovės tarybos pirmininkas.
