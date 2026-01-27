Ne sąjungininkės, bet ir ne priešės: kokie yra Londono ir Pekino santykiai?

K. Starmeris – tarp virtinės Vakarų lyderių, pastaruoju metu siekiančių suartėjimo su Pekinu, kol JAV prezidentas Donaldas Trumpas gręžiasi nuo tradicinių sąjungininkų.
K. Starmeris tikisi paskatinti prekybą po daugelio metų įtemptų santykių, tačiau privalo tai derinti su saugumo klausimais, keliamais JK dėl galimos Kinijos grėsmės.
Naujienų agentūra AFP pristato tris kertinius su šiuo vizitu susijusius klausimus.
Kokia santykių padėtis?
Prieš dešimtmetį Londonas ir Pekinas džiaugėsi tuo, ką vadino „aukso amžiumi“ – laiku, kai tuometinis ministras pirmininkas Davidas Cameronas ir Kinijos prezidentas Xi Jinpingas (Si Dzinpingas) gurkšnojo alų vienoje britų aludėje.
Tačiau santykiai pašlijo nuo 2020 metų, kai Pekinas Honkonge įvedė nacionalinio saugumo įstatymą ir ėmėsi represijų prieš prodemokratiškus aktyvistus buvusioje britų kolonijoje.
Ryšius taip pat apsunkino žmogaus teisių pažeidimai, įtariami šnipinėjimo atvejai ir kibernetinės atakos bei numanoma Kinijos parama Rusijos karui Ukrainoje.
Nepaisant to, Kinija išlieka trečia pagal dydį JK prekybos partnere, nors, remiantis britų vyriausybės statistika, 2025 metais JK eksportas į šią Rytų Azijos šalį, palyginti su ankstesniais metais, smuko 52,6 procento.
Gruodį K. Starmeris pareiškė, kad nebendrauti su Pekinu būtų „pareigos nevykdymas“.
Kodėl K. Starmeris lankosi dabar?
Santykiai pradėjo šilti netrukus po to, kai 2024 metais K. Starmeris stojo prie vairo, po uždaro susitikimo su Xi Jinpingu Brazilijoje, kurio metu britų premjeras pareiškė, kad JK sieks bendradarbiauti su Kinija tokiais klausimais kaip klimato kaita.
Tačiau užsitęsęs ginčas dėl Kinijos planų statyti didžiulę naują ambasadą Londone apsunkino K. Starmerio vizito planavimą.
Pekinas pastatą buvusioje Karališkosios monetų kalyklos vietoje įsigijo 2018 metais, tačiau oponentai tvirtino, kad „mega ambasada“ bus naudojama šnipinėjimui ir spaudimui teisių aktyvistams Jungtinėje Karalystėje daryti.
Planas galutinai patvirtintas praėjusį antradienį, taip sudarant sąlygas Kinijos kvietimui K. Starmeriui, o JK vyriausybės atstovas pareiškė, kad žvalgybos agentūros turi planų, kaip „valdyti bet kokią riziką“.
K. Starmerio kelionė taip pat vyksta tuo metu, kai JK susiduria su nesutarimais su savo artimiausia sąjungininke – Jungtinėmis Valstijomis, po D. Trumpo bandymo perimti Grenlandiją ir jo trumpai gyvavusio grasinimo įvesti muitus JK bei kitoms NATO sąjungininkėms.
D. Trumpui vis labiau griaunant pasaulinę tvarką, „Kinija galbūt nėra sąjungininkė, bet ji taip pat nėra ir priešė“, AFP sakė Londono karališkojo koledžo Lau Kinijos instituto direktorius Kerry Brownas.
Susidurdamas su vangia JK ekonomika, K. Starmeris taip pat sieks sudaryti prekybos susitarimus, kad paskatintų augimą namuose.
Kinija išreiškė viltį dėl šio vizito: Užsienio reikalų ministerijos atstovas Guo Jiakunas antradienį pavadino jį galimybe „pagilinti praktinį bendradarbiavimą su JK, kartu atveriant naują skyrių sveikai ir stabiliai Kinijos ir JK santykių plėtrai“.
Kas ant derybų stalo?
K. Starmeris atvyks su pramonės sektoriaus vadovų palyda, kuri tikisi paremti britų verslą per JK ir Kinijos generalinių direktorių tarybą – instituciją, kuri daugelį metų buvo neaktyvi.
2018 metais sukurta taryba kadaise suburdavo abiejų šalių verslo ir pramonės vadovus, kai santykiai išgyveno „aukso amžių“.
Tikimasi, kad K. Starmeris taip pat iškels Honkongo žiniasklaidos magnato ir demokratijos rėmėjo Jimmy Lai (Džimio Lajaus) klausimą. Šis JK pilietis yra dabar jau uždaryto bulvarinio leidinio „Apple Daily“ įkūrėjas.
78 metų vyrui gresia ilgi metai kalėjimo po to, kai gruodį pagal naująjį nacionalinio saugumo įstatymą jis buvo pripažintas kaltu dėl sąmokslo.
Xi Jinpingas ir K. Starmeris taip pat greičiausiai aptars Ukrainą, kur Pekinas kaltinamas padedantis Rusijos invazijai per glaudžius ekonominius ryšius su Maskva.
Vizitas reikš „posūkį link valdomo santykių atnaujinimo, o ne atsinaujinusį strateginį pasitikėjimą“, teigia Honkongo miesto universiteto tarptautinių santykių mokslininkas Jinghanas Zengas.
Nors pažanga gali būti padaryta klimato kaitos, prekybos ir žmonių tarpusavio mainų srityse, „konkretūs rezultatai greičiausiai bus kuklūs“, sakė jis.
