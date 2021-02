A. Navalnas grįžo į Maskvos teismą dėl kaltinimų apšmeižus karo veteraną

Teismo posėdis buvo surengtas kiek daugiau nei savaitė po to, kai 44 metų opozicijos lyderis, nuolatinis prezidento Vladimiro Putino galvos skausmas, buvo nuteistas kalėti beveik trejus metus.

Kovotojas su korupcija Maskvos teismo salėje sėdėjo stikliniame atsakovų narve, vilkėjo mėlyną sportinį nertinį su gobtuvu, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistas.

Teismo pastatą supo gerai ginkluota riaušių policija.

Teismo spaudos tarnyba ir Lietuvos diplomatiniai šaltiniai anksčiau nurodė, kad Baltijos šalių diplomatai penktadienį nuvyko į Maskvos teismą stebėti opozicionieriaus bylos nagrinėjimo.

A. Navalno advokatė Olga Michailova paragino teisėją Verą Akimovą įleisti į teismo salę žiniasklaidos atstovus, apkaltino ją šališkumu ir paprašė nušalinti ją nuo vadovavimo bylos svarstymui.

„Teisėja pademonstravo akivaizdžią priklausomybę nuo kaltintojų, be to, per praėjusį posėdį buvo išaiškinta aplinkybių, rodančių, kad teisėjai kažkas daro poveikį“, – sakoma O. Michailovos prašyme.

„Liaukitės dariusi sau gėdą ir užsirašykite į kokius nors kursus savo žinioms apie Rusijos Federacijos įstatymus pagilinti“, – sakė A. Navalnas, paremdamas advokatės prašymą.

Taikos teismas per išvažiuojamąjį posėdį Maskvos Babuškino rajono teisme atsisakė patenkinti gynybos prašymą nušalinti teisėją V. Akimovą.

A. Navalnas kaltinamas dėl to, kad viename Kremliaus remiamas konstitucines reformas propaguojančiame vaizdo įraše pasirodžiusius žmones pernai birželį pavadino šalies gėda ir išdavikais.

Tarp tų žmonių buvo 94 metų Antrojo pasaulinio karo veteranas, kuris praėjusį penktadienį prasidėjus teismui jo posėdyje dalyvavo vaizdo ryšiu.

Šiuo metu pagal kaltinimus A. Navalnui gresia įkalinimas iki dvejų metų.

Praėjusią savaitę kitas Maskvos teismas 2014-aisiais A. Navalnui paskirtą lygtinę bausmę pakeitė realia įkalinimo bausme ir nurodė įkalinti jį dvejiems metams ir aštuoniems mėnesiams.

Rusijos federalinė bausmių vykdymo tarnyba (FSIN) kaltino jį pažeidus 2014-aisiais paskirtos lygtinės bausmės sąlygas, nes būdamas Vokietijoje, kur gydėsi po praėjusią vasarą įvykdyto jo apnuodijimo nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“, jis neatvykdavo dukart per mėnesį užsiregistruoti tarnyboje.

Opozicionierius dėl savo apnuodijimo kaltina Rusijos specialiąsias tarnybas ir prezidentą V. Putiną, bet Rusijos valdžia kaltinimus atmeta.

A. Navalnas buvo sulaikytas sausio 17 dieną, vos atskridęs į vieną Maskvos oro uostą. Šis žingsnis daugelyje Rusijos miestų išprovokavo masines demonstracijas du savaitgalius iš eilės, per kurias saugumo pajėgos sulaikė per 10 tūkst. žmonių. Šimtams jų buvo skirtos įkalinimo bausmės, o keliems artimiems A. Navalno bendražygiams gresia kriminaliniai kaltinimai, jie laikomi namų arešto sąlygomis.