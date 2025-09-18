Naujojo Prancūzijos premjero biudžeto planams iššūkį meta streikuotojai

Transporto streikai jau paveikė Paryžių ir kitas Prancūzijos vietoves.
Pirmieji susirėmimai tarp policijos ir protestuotojų įvyko prieš aušrą Paryžiuje.
Profsąjungos ragina S. Lecornu atsisakyti savo pirmtako pasiūlytų biudžeto priemonių projekto, kuriame numatyta įšaldyti socialines išmokas ir taikyti griežto taupymo priemones, kurios, daugelio nuomone, dar labiau sumažins mažiausias pajamas gaunančių ir viduriniosios klasės darbuotojų perkamąją galią.
Bendrame pareiškime, paskelbtame prieš pasikeičiant ministrui pirmininkui praėjusią savaitę, profsąjungos tokias priemones apibūdino kaip precedento neturintį brutalumą ir apgailestavo, kad ankstesnė vyriausybė „pasirinko, kad už tai mokės darbuotojai, ekonomiškai pažeidžiami asmenys, pensininkai ir ligoniai“.
Profesinės sąjungos taip pat toliau smerkia prezidento Emmanuelio Macrono pensijų reformą, kuria minimalus pensinis amžius padidintas nuo 62 iki 64 metų.
Darbą baigiantis vidaus reikalų ministras Bruno Retailleau trečiadienį sakė, kad tikisi labai stiprios mobilizacijos gatvėse. Visoje šalyje bus dislokuota apie 80 tūkst. policijos ir žandarmerijos pareigūnų, teigė jis transliuotojui „BFM TV“.
„Yra rizika, kad anksti ryte sulauksime blokadų, sabotažo ir nedidelių ultrakairiųjų grupuočių, kurios nori sukelti destrukciją ir yra labai agresyvios“, – tvirtino B. Retailleau.
Jis pridūrė, kad vėliau ketvirtadienį daugelyje Prancūzijos miestų bus rengiamos gatvių demonstracijos.
Manoma, kad bus sutrikdyta daugelio sektorių, įskaitant viešąjį transportą, ligonines ir mokyklas, veikla.
Prancūzijos nacionalinė geležinkelių bendrovė SNCF pranešė, kad sutrikimų galima tikėtis greituosiuose traukiniuose į Prancūziją ir Europą, tačiau dauguma jų važiuos sklandžiai.
Regioninių geležinkelio linijų, taip pat Paryžiaus metro ir priemiestinių traukinių eismas bus paveiktas smarkiau.
Oro uostuose tikimasi tik nedidelių sutrikimų – pagrindinė skrydžių vadovų profsąjunga nusprendė atidėti savo raginimą streikuoti, kol bus paskirtas naujas ministrų kabinetas.
Praėjusią savaitę visoje Prancūzijoje vyko antivyriausybinės akcijos, kurių metu protestuotojai smerkė biudžeto mažinimą ir politinę sumaištį, gatvės skendo dūmuose, degė barikados ir buvo panaudotos ašarinės dujos.
Nors akcija „Blokuok viską“ ir nepasiekė savo pačių deklaruojamo tikslo visiškai sutrikdyti viešąjį gyvenimą, ji vis tiek sugebėjo paralyžiuoti dalį kasdienio gyvenimo ir įžiebti šimtus protestų taškų visoje šalyje.
