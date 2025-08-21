 NATO kuria logistikos bazę Švedijoje

NATO kuria logistikos bazę Švedijoje

2025-08-21 15:56
Viljama Sudikienė (ELTA)

Švedijos vyriausybė ketvirtadienį pranešė, kad Enkopingo mieste, į šiaurės vakarus nuo Stokholmo, bus įkurtas NATO logistikos štabas, skirtas karių judėjimui Šiaurės Europoje valdyti. 

NATO kuria logistikos bazę Švedijoje
NATO kuria logistikos bazę Švedijoje / Pixabay nuotr.

„NATO buvimas Švedijoje stiprina mūsų saugumą ir atgrasymą. Logistikos centras padeda ginti šiaurinį NATO flangą“, – sakė gynybos ministras Palas Jonsonas.

Vyriausybės teigimu, taikos metu bazėje bus apie 70 karių.

„Padidintos parengties ir galiausiai karo metu štabo darbuotojų skaičius galės padidėti iki 160“, – sakoma vyriausybės pranešime. Ginkluotosioms pajėgoms pavesta atlikti pasirengimus ir įkurti bazę, kad ji pradėtų veikti iki 2027 m. pabaigos.

P. Jonsonas visuomeniniam transliuotojui SVT sakė, kad darbai centre „apims įvairių atsargų, tokių kaip degalai, šaudmenys ir atsarginės dalys, pervežimą“.

„Tikslas – turėti galimybę gabenti didelius kiekius įrangos ir karių per Švedijos teritoriją“, – sakė P. Jonsonas. 

Rusijai įsiveržus į Ukrainą, Šiaurės šalis atsisakė karinio neprisijungimo politikos, kurios laikėsi du šimtmečius, ir pateikė paraišką dėl narystės NATO, 2024 m. kovo mėnesį tapo 32-ąja nare.

Šiame straipsnyje:
nato logistika
bazė švedijoje

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų