NATO investuos 1 mlrd. dolerių AWACS lėktuvams atnaujinti

Bendrovės „Boeing“ pagaminti įsimintinos išvaizdos lėktuvai su dideliu lėkštės pavidalo radaro gaubtu, pritvirtintu virš fiuzeliažo, yra tapę vienu iš Šaltojo karo simbolių. Jų tarnyba Aljanse prasidėjo 1982-aisiais, bet šią sistemą planuota iki 2035 metų pakeisti modernesne.

Vis dėlto blokas dar nėra nusprendęs, kuo bus pakeisti AWACS lėktuvai, naudoti per pirmąjį Persijos įlankos karą, 10-ojo dešimtmečio konfliktus Jugoslavijoje ir Afganistane, o pastaruoju metu pasitelkti per operacijas prieš džihadistų judėjimą „Islamo valstybė“ (IS).

„Galiu patvirtinti, kad pasirašysime kontraktą dėl AWACS laivyno atnaujinimo, modernizavimo – už 1 mlrd. dolerių“, – žurnalistams sakė NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas, atvykęs į bloko užsienio reikalų ministrų susitikimą Briuselyje.

„Dabar svarstome, kaip ateityje pakeisti AWACS laivyną po 2035 metų“, – pridūrė jis.

Keturiolika AWACS lėktuvų – perdarytų „Boeing 707“, kuriuose sumontuoti tolimosios žvalgybos radarai ir jutikliai, galintys anksti perspėti apie pakilusius lėktuvus, sraigtasparnius ir raketas, yra vienintelė karinė technika, priklausanti pačiai NATO.

Nuo AWACS programos pradžios jai buvo išleista daugiau kaip 6,8 mlrd. dolerių.

J. Stoltenbergas taip pat patvirtino, kad NATO artimiausiu metu gaus pirmuosius žvalgybos bepiločius lėktuvus „Global Hawk“, galinčius vykdyti užduotis dideliame aukštyje. Šie orlaiviai Aljanso pajėgų vadams suteiks geresnes galimybes stebėti padėtį per kovines operacijas.