Ministras: Lenkija gali patekti į įtakingiausių Europos šalių trejetuką

„Mes užsitikrinsime vietą šiame trejetuke, nes pirmą kartą per dešimtmečius susiklostė tokios ekonominės, politinės ir technologinės sąlygos, kurias privalome išnaudoti kartu“, – kalbėdamas Europos finansų kongrese (EKF) Sopote sakė ministras.
Jis pažymėjo, kad Lenkija jau dabar yra tarp šešių didžiausių Europos Sąjungos ekonomikų ir dalyvauja G20 veikloje. Remdamasis naujausiomis Europos Komisijos prognozėmis, jis teigė, kad Lenkija yra viena iš trijų šalių, kurių ekonomikos augimo perspektyvos nebuvo sumažintos. Jis paminėjo keletą teigiamų ekonominių rodiklių, įskaitant pirmojo ketvirčio BVP augimo rodiklius, kurie viršijo lūkesčius, infliacijos lygį, kuris buvo žemesnis nei prognozuota, ir geresnius nei tikėtasi pirkimo vadybininkų indekso (PMI) duomenis.
„Visa tai rodo, kad Lenkijos ekonomikai būdingas didesnis nei vidutinis stiprumas ir atsparumas“, – sakė A. Domanskis.
Tačiau jis pridūrė, kad patekimas į pirmąjį trejetuką labai priklauso nuo to, ar Lenkija pereis nuo paprasto užsienio technologijų importuotojo prie šalies, kuri kuria savo pajėgumus, ypač nacionalinio saugumo ir energetikos perėjimo srityse.
A. Domanskis sakė, kad kapitalo užtikrinimas yra antrasis svarbus Lenkijos strategijos ramstis. „Turime ieškoti naujų priemonių Lenkijos ekonomikai finansuoti, todėl baigiame darbus, kuriais siekiame išplėsti Eksporto kredito draudimo korporacijos (KUKE) veiklos sritį“, – pridūrė jis.
Finansų ministerija rengiasi pradėti naują garantijų sistemą, laikinai pavadintą „KUKE 2.0“. Programa siekiama mobilizuoti įmonių plėtros kapitalą, padidinti vidaus gamybos pajėgumus ir išplėsti Lenkijos įmonių dalyvavimą dideliuose investiciniuose projektuose.
Pasak A. Domanskio, ši iniciatyva gali papildomai išlaisvinti 10 mlrd. zlotų (2,36 mlrd. eurų) investicijų. Programa rems mažąsias ir vidutines įmones bei didelius projektus saugumo, perėjimo prie žaliosios energijos ir pažangiųjų technologijų srityse.
„Esu įsitikinęs, kad kiekvienas, kuris šiandien investuoja į Lenkiją, investuoja į vieną iš didžiausių ekonomikos augimo istorijų Europoje“, – pabrėžė A. Domanskis.
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