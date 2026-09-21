Merzas žada išlaikyti valdančiąją koaliciją

Tokį pažadą F. Merzas išsakė po skaudžių pralaimėjimų dvejuose regioniniuose rinkimuose, kurie pakurstė spėliones apie jo paties ateitį.
„Esame pasiryžę pateisinti istorinę atsakomybę, su kuria susiduria mūsų šalis, – sakė F. Merzas, turėdamas omenyje savo centro dešiniosios Krikščionių demokratų sąjungos (CDU) ir centro kairiosios Socialdemokratų partijos (SPD) koaliciją. – Tai susiję ne su kuo kitu, o su mūsų šalies demokratine ateitimi.“
SPD taip pat pažadėjo likti koalicijoje, nors ši centro kairioji partija sekmadienį vykusiuose rinkimuose patyrė didelių nuostolių, ir kartu užsiminė, kad sieks planuojamų reformų pakeitimų.
Kraštutinių dešiniųjų partija „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) užėmė pirmąją vietą šiaurės rytinėje Meklenburgo-Pomeranijos žemėje, kur CDU apskritai iškrito iš vietos parlamento po prasčiausio pasirodymo rinkimuose nuo pat partijos įkūrimo 1945 metais.
F. Merzas šį rezultatą pavadino „sunkiu smūgiu“ ir pridūrė: „Šie rinkimai yra esminis lūžis. Tai dramatiškas, beprecedentis rezultatas CDU Vokietijoje.“
Kituose rinkimuose, Berlyno mieste-žemėje, CDU į antrąją vietą nustūmė kraštutinių kairiųjų partija „Die Linke“, o AfD taip pat pasiekė didelių laimėjimų.
Nepaisant raginimų po vos 16 valdžioje praleistų mėnesių atsistatydinti, F. Merzas pakartojo, kad liks pareigose ir sieks įgyvendinti sunkiai iškovotas ekonomines bei socialinės gerovės reformas.
„Tačiau žinome, kad esame skolingi žmonėms atsakymus į jų rūpesčius, jų baimes“, – sakė jis.
F. Merzas atmetė kritiką, kad jo paties žemi populiarumo reitingai lėmė pralaimėjimą rinkimuose.
„Šių rinkimų rezultatų priežastys yra daug gilesnės nei mano paties asmuo“, – teigė jis.
„Esame liudininkai gilios politinių partijų sistemos transformacijos tiek Vokietijoje, tiek daugelyje kitų pasaulio šalių“, – pridūrė F. Merzas.
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