A. Merkel kreipsis į Vokietijos piliečius

Augant koronaviruso krizei, Vokietijos kanclerė Angela Merkel trečiadienio vakarą pirmąkart per televiziją kreipsis į šalies piliečius, pranešė vyriausybės atstovas.

Vokietijos lyderė turėtų paraginti žmones laikytis vyriausybės rekomendacijų likti namuose. Didžiausios Europos ekonomikos valdžia paskelbė apie griežtas naujas priemones, kuriomis siekiama sulėtinti naujojo koronaviruso plitimą.

Be kita ko, uždarytos visos nebūtinos parduotuvės ir uždrausti religiniai susibūrimai.

A. Merkel ir Vokietijos prezidentas Frankas-Walteris Steinmeieris (Frankas Valteris Šteinmejeris) taip pat paragino piliečius „likti namie“ ir atšaukti atostogas „šalyje ir užsienyje“.

Be kasmetinio kanclerės Naujųjų metų kreipimosi, tai bus pirmas kartas per A. Merkel 15 metų valdžioje, kai ji kreipsis į piliečius per televiziją.

Kanclerė neketina skelbti „naujų priemonių“ savo kalboje, kurią transliuos du didieji Vokietijos transliuotojai ARD ir ZDF, nurodė vyriausybės atstovas Steffenas Seibertas (Štefenas Zeibertas).

„Ji bus apie tai, kas dabar turi būti padaryta Vokietijoje, kad sulėtintume viruso plitimą ir kaip kiekvienas asmuo turėtų elgtis“, – sakė jis.

Šalyje sergančiųjų naujojo koronaviruso sukeliama liga COVID-19 skaičius išaugo iki 8 198, pranešė Roberto Kocho visuomenės sveikatos instituto direktorius Lotharas Wieleris (Lotaras Vileris).

„Iki vidurnakčio užregistruoti 8 198 atvejai, per dieną jų padaugėjo 1 042 atvejais“, – Berlyne žurnalistams sakė L. Wieleris.

Vokietijoje užregistruoti 12 mirties nuo koronaviruso atvejų.

Oficialius duomenis skelbiantis Roberto Kocho institutas perspėjo, kad per artimiausius 2–3 mėnesius virusu gali užsikrėsti iki 10 mln. žmonių, jei nebus laikomasi vyriausybės paskelbtų priemonių.

