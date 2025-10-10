Melania Trump sako turinti „atvirą bendravimo“ su Vladimiru Putinu „kanalą“ dėl Ukrainos vaikų

Baltuosiuose rūmuose ji paskelbė, kad po jos komandos ir V. Putino komandos derybų per pastarąsias 24 valandas aštuoni vaikai buvo sugrąžinti į savo šeimas.
M. Trump sakė, kad V. Putinas atsakė į laišką, kurį ji perdavė per savo vyrą, prezidentą Donaldą Trumpą (Donaldą Trampą), per rugpjūtį Aliaskoje surengtą susitikimą, kuriame JAV lyderiui nepavyko pasiekti proveržio siekiant užbaigti Rusijos invaziją.
„Nuo tada, kai prezidentas Putinas praėjusį rugpjūtį gavo mano laišką, daug kas įvyko. Jis atsakė raštu, išreiškęs norą bendrauti su manimi tiesiogiai ir pateikęs informaciją apie Rusijoje gyvenančius Ukrainos vaikus“, – sakė ji žurnalistams.
„Nuo tada prezidentas Putinas ir aš turime atvirą bendravimo kanalą, skirtą šių vaikų gerovei“, – sakė JAV pirmoji ponia.
Ji sakė, kad abi pusės taip pat surengė „keletą užkulisinių susitikimų ir pokalbių telefonu, kurie vyko geranoriškai“.
„Mano atstovas tiesiogiai bendradarbiauja su prezidento Putino komanda, siekdamas užtikrinti saugų vaikų sugrįžimą į savo šeimas“, – sakė ji.
„Iš tiesų, per pastarąsias 24 valandas aštuoni vaikai buvo sugrąžinti į savo šeimas“, – pareiškė M. Trump ir pridūrė, kad vienas iš jų buvo perkeltas dėl karo veiksmų ir grįžo iš Ukrainos į Rusiją.